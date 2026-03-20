Projektör inom mark VA till EBK Infra
2026-03-20
Trivs du med frihet under ansvar, att jobba med ett gäng härliga kollegor samt möjligheten att faktiskt få livspusslet att gå ihop? Då tror vi att du kommer trivas hos oss. Här får du jobba nära både små och stora samhällsbyggnadsprojekt samtidigt som du har tid över för sådant som betyder något även utanför jobbet. Hos oss får du dessutom stora möjligheter att utvecklas inom din yrkesroll.
Om rollen
Som projektör hos oss jobbar du brett inom mark, anläggning och VA. Du är en viktig del i hela kedjan, från utredning till färdiga underlag för produktion. En vanlig arbetsvecka innehåller mycket projekteringstid vid datorn, ofta i nära samarbete med kollegor inom samma projekt.
Du kommer bland annat att:
Ta fram ritningar i Civil 3D
Höjdsätta mark (schakter, slänter, nivåer)
Dimensionera vägar, gång- och cykelbanor samt parkeringsytor
Projektera VA-ledningar för vatten, spill- och dagvatten
Vi har flera spännande uppdrag på ingång, allt från nya områden i Piteå till uppdrag i Boden och övriga Norrbotten.
Vem vi söker
Du är trygg i din kompetens, gillar att lösa problem och har en prestigelös, positiv inställning. Du ser värdet i bra samarbete, har ett affärsmässigt förhållningssätt och kan bemöta olika kundönskemål med professionalism.
Du har:
Minst 2-årig relevant utbildning (inom samhällsbyggnad eller annan relevant utbildning, ex YH inom VA/Mark)
Minst 3 års erfarenhet av projektering
Kunskap inom mark & gata, höjdsättning, entreprenadjuridik
Meriterande:
Förståelse för både projektering och produktion
Erfarenhet som AMA-redaktör (TB/MF) Publiceringsdatum2026-03-20Om företaget
Vi är ett mindre konsultbolag inom mark, anläggning och VA och det är precis det som gör oss bra. Hos oss är beslutsvägarna korta, samarbetet nära och vi stöttar varandra i allt vi gör. Tillsammans med våra samarbetspartners är vi ett team på cirka 15 personer som täcker hela kedjan: utredningar, inmätning, projektering, projektledning, byggledning och besiktning.
Vi vill att både du och vi ska må bra. Därför erbjuder vi bland annat:
Friskvårdsbidrag
Sjukvårdsförsäkring
Flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete
Gemensamma aktiviteter, allt från luncher till pizzahäng och familjemiddagar
Placering: Boden
Låter det intressant?
EBK Infra samarbetar tillsammans med OnePartnerGroup i denna rekryteringsprocess och urval kan komma att ske löpande så tveka inte men att skicka in din ansökan. Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta: Peter Nilsson Sandlund, 070 549 94 82 eller peter.nilsson.sandlund@onepartnergroup.se
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Norr AB
(org.nr 556877-3476) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
EBK Infra AB Kontakt
Peter Nilsson Sandlund peter.nilsson.sandlund@onepartnergroup.se Jobbnummer
9809323