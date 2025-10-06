Projektör
E.ON Sverige AB / Elektronikjobb / Nässjö Visa alla elektronikjobb i Nässjö
2025-10-06
, Eksjö
, Aneby
, Sävsjö
, Jönköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos E.ON Sverige AB i Nässjö
, Gislaved
, Växjö
, Högsby
, Norrköping
eller i hela Sverige
E.ON är ett internationellt privatägt energiföretag. 70.000 medarbetare i 15 länder arbetar dagligen för utvecklingen av tekniska innovationer och användarvänliga kundlösningar för den nya energivärlden. Vi är det första stora energibolaget som verkligen fokuserar på framtidens energilösningar genom våra affärsområden för smarta nät och kundlösningar.
Välkommen till oss på E.ON - och bli en del av energiomställningen. I samarbete med våra kunder och partners ser vi till att el och värme produceras, används och återvinns smartare. Om du har passion och tror på kraften i att arbeta tillsammans är E.ON platsen för dig.Publiceringsdatum2025-10-06Om företaget
I vårt team Kundleverans Nässjö, som är en del av Anslutnings- & Serviceaffärer, är vi tio engagerade medarbetare som ansvarar för kunddrivande projekt inom lokalnätet. Vi arbetar engagerat och gränsöverskridande tillsammans med våra kunder och entreprenörer för att bygga ett hållbart samhälle och driva utvecklingen mot framtidens elnät. Nu söker vi dig som vill vara en del av arbetet med att ansluta fler kunder till vårt lokalnät!
På Nässjökontoret är vi ca 30 personer och vi samarbetar brett för att nå våra gemensamma mål. Hos oss får du möjlighet att vara en del av en kreativ miljö där vi arbetar framåtriktat för att utvecklas.
Din roll
Som Projektör hos oss får du möjlighet att påverka och utveckla framtidens energilösningar. Du ansvarar för att driva projektering av större investeringar inom kundleverans och stöttar även i reinvesterings- och underhållsprojekt. Med kunden i centrum bidrar du till att säkerställa hållbara och kostnadseffektiva lösningar.
I rollen ingår att ta fram tekniska beskrivningar, ekonomiska kalkyler och genomföra uppföljningar för att säkerställa önskat resultat. Du planerar och leder projekten fram till investeringsbeslut, vilket innebär att du arbetar med nätplanering, nätutredningar och belastningsanalyser. Arbetet sker i nära samverkan med kommuner, markägare och andra intressenter.
Tjänsten är placerad i Nässjö och ger dig möjlighet att kombinera tekniskt djup med strategiskt tänkande i en roll där du verkligen kan påverka utvecklingen.
Dina erfarenheter
Vi söker dig som har god teknisk förståelse för elnätets uppbyggnad, gärna med tidigare erfarenhet inom projektering, beredning eller elkraftsarbete i fält. Vi tror att du har en teknisk utbildning med inriktning mot elkraft, eldistribution eller likvärdigt men du kan även ha införskaffat dig dessa kunskaper på annat sätt.
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du uppskattar samarbete och har lätt för att bygga goda relationer, både internt och externt. Eftersom arbetet innebär nära kontakt med entreprenörer, kunder och andra samarbetspartners är din kommunikativa förmåga en viktig styrka. Du har även ett gott självledarskap och arbetar strukturerat, med förmåga att prioritera och hålla fokus även i komplexa projekt. Med ditt affärs- och leveransfokus bidrar du till att skapa värde både för kunden och för verksamheten.
Hur är det hos oss?
Vi välkomnar dig till ett inkluderande team där samarbete, arbetsglädje och framåtanda står i fokus. Din chef, Johan Axelsson, uppmuntrar eget ansvar och ser till att varje medarbetare får rätt förutsättningar. Han driver gruppen framåt med stort förtroende och han lägger stor vikt vid att ni har ett fungerande samarbete där kunskapsutbyte sker dagligen.
På E.ON arbetar vi aktivt med inkludering - det är avgörande för att driva energiomställningen framåt. Vi vill att just du ska känna dig välkommen! Vi strävar efter att skapa en trygg arbetsmiljö med meningsfulla arbetsuppgifter och goda möjligheter till utveckling. Vi fortsätter hela tiden att utmana oss själva för att skapa en välkomnande arbetsplats, där vi hoppas att du kommer att trivas.
Vi arbetar för ett mer hållbart energisamhälle, men det är minst lika viktigt att våra medarbetare har förutsättningar att värna om sin personliga hållbarhet. Vi erbjuder därför bra förmåner för att du ska må bra och ha god balans mellan arbete och fritid. Några av dessa är arbetstidsförkortning som är högre än branschens standard, hälsoförsäkring, fri sjukvård och mer därtill!
Varmt välkommen att söka och var med oss på vägen mot ett hållbart samhälle! Sista ansökningsdag är 19 oktober.
För frågor om tjänsten, vänligen kontakta rekryterande chef:
Johan Axelsson +46 73 085 81 34 Ersättning
Undefined Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "240303-43696819". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare E.On Sverige AB
(org.nr 556006-8420), http://www.eon.com Arbetsplats
E.ON Energidistribution AB Kontakt
Johan Axelsson +46730858134 Jobbnummer
9542092