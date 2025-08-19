Projektör
2025-08-19
Vi på Fasadglas tror att rätt kompetens och samarbete ger resultat utöver det vanliga. Just nu söker vi en driven projektör som vill utvecklas tillsammans med vårt team.
OM TJÄNSTEN
Som projektör på Fasadglas erbjuds du ett arbete med intressanta och varierande projekt där du tillsammans med projektledare, konstruktör och produktionsledare tar fram handlingar och underlag i CAD-miljö (2- & 3-D), som blir underlag för beställare, produktions- och montageteamet. Du verkar i tidiga skeden såväl som under genomförandefasen. Du deltar i projektmöten (internt och externt) där du är i kontakt med entreprenörer, leverantörer, beställare, konstruktörer, konsulter och arkitekter. Detta ställer höga krav på din sociala kompetens och förmåga att prioritera och växla mellan olika arbetsuppgifter. Ditt tekniska intresse och fokus på problemlösning är en förutsättning för att lyckas och trivas i rollen som projektör hos oss.
DIN PROFIL
Vi söker dig som är byggnadsingenjör eller motsvarande med akademisk utbildning och minst 5 års erfarenhet av arbete inom området. Erfarenhet av bygg- och glasbranschen är nödvändig då våra projekt innefattar projektering av byggnadstekniska detaljer och projektering av tex fasader i stål, aluminium eller trä.
Som person är du flexibel, strukturerad, resultat- och lösningsorienterad samt har god förståelse för kundens behov och estetiken i projektet. Du har systematiskt tänkande som är viktigt då rollen kräver hantering av komplex information, tolkning av designintention, effektiv modellering och detaljlösning av produktionsstrategi samt ekonomi.
Tjänsten innebär att Du har stor frihet att själv utforma/planera din vardag då vi anser att en bra attityd, positiv inställning och stor ansvarskänsla ger de bästa förutsättningarna för att trivas och göra ett bra arbete.
• Goda kunskaper i Officepaketet är ett krav
• Goda kunskaper i Autocad / Revit och Inventor är ett krav
• Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift
• Erfarenhet av fasad- och glaskonstruktioner är ett krav
• B-körkort är en fördel
OM FASADGLAS
Fasadglas Bäcklin AB är ett kunskapsdrivet företag sedan 1913, med ambitionen att utveckla nya lösningar och koncept för framtidens byggindustri. Innovation och hållbarhet är en del av vår kärnverksamhet. Vi vill hjälpa våra kunder att bygga mer hållbart med ny teknik och nya system. Vi är nyfikna och vågar testa nya synsätt, metoder och produkter.
Fasadglas har utvecklats från det lokala glasmästeriet till idag - ett rikstäckande bolag med över 100 medarbetare verksamma inom områdena entreprenad, projekt- och systemutveckling, produktion, glasgrossist och service. Vi finns i Stockholm, Göteborg, Uppsala, Hultsfred och Umeå. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-03
E-post: richard.wilson@fasadglas.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fasadglas Bäcklin AB
Vera Sandbergs Allé 5 A
411 33 GÖTEBORG
