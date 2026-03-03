Projektledare- Fjärrvärmecentraler
2026-03-03
Vill du arbeta i en nyckelroll där teknik, kundkontakt och samhällsnytta möts? Vi söker nu en projektledare med tekniskt ansvar för fjärrvärmecentraler - en roll där du får kombinera ingenjörskunnande med projektledning och affärsmässighet. Hos oss blir du en central drivkraft i utvecklingen av Sveriges mest hållbara kretsloppsstad.
Som projektledare och tekniskt ansvarig inom fjärrvärmecentraler får du ett helhetsansvar för planering, genomförande och uppföljning av kundarbeten och underhållsprojekt. Du arbetar nära våra kunder, säljorganisationen, projektavdelning och kollegorna inom energitjänster.
Du blir vår interna expert på fjärrvärmecentraler - både tekniskt och strategiskt - och en viktig länk i att utveckla våra energitjänster och skapa långsiktiga kundrelationer.
Du ingår i energitjänster inom försäljningsavdelningen. Gruppen består av elva medarbetare med bred kompetens och lång erfarenhet, som gärna delar kunskap och stöttar varandra i det dagliga arbetet. Vi arbetar med att förbättra kundernas energianvändning och inomhusklimat genom konsult-, entreprenad- och informationstjänster, samt ansvara för fjärrvärmecentraler och mätare genom smarta, hållbara lösningar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• Leda och genomföra kundarbeten och planerade underhållsarbeten i fjärrvärmecentraler.
• Dimensionera, analysera och optimera tekniska lösningar i befintliga och nya fjärrvärmeanläggningar.
• Vara tekniskt stöd vid offertarbete och bidra till nya affärsmöjligheter tillsammans med säljavdelningen och projektorganisationen vid nyanslutning fjärrvärme.
• Säkerställa ekonomisk och kvalitetsmässig uppföljning av kundarbeten.
• Bidra till utveckling av rutiner, arbetssätt och kunddialog inom Energitjänster.
• Ansvara för bolagets fjärrvärmecentraler och utveckling av nya funktioner i dialog med leverantörer.
Din bakgrund och personliga egenskaper Du är en person som trivs i gränslandet mellan teknik och kundkontakt. Du kan prata teknik på ett sätt som kunder förstår, och du har lätt för att skapa förtroende. Samtidigt har du en analytisk förmåga och ett strukturerat arbetssätt som gör att du kan ta ansvar för både teknik, ekonomi och projektgenomförande.
Viktiga egenskaper
• Tydlig och professionell kommunikation med kunder och kollegor.
• Förmåga att förstå, dimensionera och optimera fastigheters tekniska system.
• Ansvarstagande, uppföljande och drivande i ditt arbetssätt.
• Relationsskapande och trygg i en roll med många kontaktytor.
Vi ser gärna att du har
• Ingenjörsutbildning eller motsvarande kompetens inom energi, VVS eller närliggande område.
• God teknisk förståelse för energisystem i byggnader, gärna fjärrvärme.
• Erfarenhet av projektledning är meriterande.
• God datorvana och förmåga att arbeta strukturerat med uppföljning.
• B-körkort.
Förutom dina tidigare kunskaper och erfarenheter kommer vi att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
• En nyckelroll i en verksamhet som är central för Borås hållbara utveckling.
• Ett arbete där du får kombinera teknik, kundkontakt och affärsmässighet.
• En engagerad arbetsplats med starkt fokus på miljö, kvalitet och utveckling.
Vi värnar om goda förutsättningar för ett hållbart arbetsliv för våra medarbetare med god arbetsmiljö och möjlighet till ständig utveckling. För att uppnå detta erbjuder vi en arbetsplats med utvecklande arbetsuppgifter i en spännande bransch. Vi satsar på personalens hälsa med flera friskvårdsförmåner och aktiviteter. Vi har konkurrenskraftiga anställningsvillkor och goda förmåner som komplement. Kretslopp, omtanke och framåt är våra värdeord som avspeglar sig både inom bolaget och ut till kunder.
Alla ledare på bolaget arbetar efter en ledarskapsplattform där fokus ligger på utveckling, prestation, engagemang och att agera som goda föredömen.
Bra att veta Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med start snarast eller enligt överenskommelse. Välkommen med din ansökan senast 22 mars 2026. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Som en del av vårt säkerhetsarbete och vårt mål att vara en trygg och attraktiv arbetsgivare genomför vi bakgrundskontroller samt alkohol- och drogtester på alla kandidater som är aktuella för anställning.
Vissa tjänster hos oss omfattas av säkerhetsskydd. Det innebär att en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan bli aktuell innan anställningsbeslut fattas. För arbetsuppgifter som kräver det kan svenskt medborgarskap vara ett krav.
Har du frågor eller vill veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Andreas Carlsson - avdelningschef andreas.carlsson@borasem.se
Vår vision är att tillsammans med boråsarna skapa Sveriges mest hållbara kretsloppsstad. Borås Energi och Miljö ansvarar för infrastruktur i Borås såsom fjärrvärme, avfallshantering, vatten och avlopp. Vi är över 380 medarbetare och omsätter cirka 1,3 miljarder. Bolaget ingår i Borås Stadshus och är en av Borås mest spännande och utvecklande arbetsplatser.
Vi ska spegla våra kunder såväl som samhället i stort och är beroende av medarbetare med olika kompetenser. Vi strävar efter att anställa människor med olika bakgrund och värdesätter den kunskap och erfarenhet det medför.
Inför varje rekrytering tar vi beslut om vilka rekryteringskanaler vi ska använda och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp.
