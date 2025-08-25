Projektledare, verksamhetsutveckling
Vi söker en projektledare inom verksamhetsutveckling till myndighet inom det svenska kraftsystemet, med stationering i Stockholm.
Detta är ett konsultuppdrag.
Uppdraget är på heltid, och säkerhetsprövning krävs.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Myndigheten är den som ansvarar för att elöverföringssystemet är säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt - idag och i framtiden. Den drivs i form av ett statligt affärsverk, och har drygt 1500 anställda varav majoriteten arbetar på huvudkontoret i Stockholm.
Deras sektion Verksamhetsutveckling (VFV) erbjuder resurser till projekt och uppdrag inom hela myndigheten. Eftersom de får fler förfrågningar än sektionen kan tillgodose med anställda resurser har de behov av en resurskonsult som kan stärka sektionen inom detta område.
Sektionen är en strategisk, styrande och stödjande funktion som i samarbete med verksamheten arbetar med utvecklingsarbete samt samordning, förvaltning och utveckling av verksgemensamma områden, metoder och verktyg. På sektionen Verksamhetsutveckling finns fyra övergripande arbetsområden: Projektstyrning, Processtyrning, Funktion Förändringsledning samt Verksamhetsutvecklingsuppdrag.
Sektionen verkar för ett helhetsperspektiv på verksnivå. Resursen kommer att arbeta med att initiera, driva och leda verksamhetsutvecklingsprojekt eller uppdrag inom verket. Resursen kan komma att driva flera uppdrag parallellt. Arbetsuppgifter
Ta fram projekt-/uppdragsplan, tidsplan, äska resurser, planera upp arbetet med mera för säkerställa att projektet kan drivas enligt uppdrag
Projektet/uppdraget levereras enligt överenskommen plan och omfattning
Ta fram beslutsunderlag enligt verkets projektstyrningsmodell
Ta fram, presentera och diskutera projekt- eller uppdragsuppdateringar med effektägare och andra intressenter
Ha fokus på effekt och behov för effektägaren samt de olika målgrupperna
Identifiera och genomföra förändringsledningsaktiviteter inom projektet/uppdraget
Krav (OBS, obligatoriska) Resursen ska ha minst fem års dokumenterad erfarenhet av att driva framgångsrika verksamhetsutvecklingsprojekt med en mix av verksamhets- och IT-fokus Resursen ska ha minst fem års dokumenterad erfarenhet av att arbeta med projektstyrningsmodellen PPS. Resursen ska ha minst fem års dokumenterad erfarenhet av att arbeta med varierande uppdrag och projekt, både i samtida antal och komplexitet. Resursen ska ha minst fem års dokumenterad erfarenhet av att skapa och leda tvärfunktionella team i dynamisk och föränderlig miljö. Resursen ska ha minst fem års dokumenterad erfarenhet av att planera och driva workshops. Resursen ska ha minst fem års dokumenterad erfarenhet av att genomföra förstudier och bedriva visst kravarbete. Resursen ska ha minst 18 månaders dokumenterad erfarenhet av att arbeta inom statligt styrd eller kommunal verksamhet, varav minst 6 månader ska vara inom energibranschen. Resursen ska ha minst 18 månaders dokumenterad erfarenhet av att arbeta med förstudier. Resursen ska ha minst 18 månaders dokumenterad erfarenhet av att genomföra offentlig upphandling inom kommunal eller statligt styrd verksamhet.
Meriterande
Resursen bör ha minst 3 års dokumenterad erfarenhet av att arbeta med agila metoder Resursen ha arbetat minst 3 år med aktiv förändringsledning inom uppdrag/projekt Publiceringsdatum2025-08-25Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Ersättning

Lön enligt överenskommelse
