Projektledare Ventilation till Bravida
Academic Work Sweden AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2026-02-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Har du stor erfarenhet inom ventilationsområdet och vill arbeta i ett sammansvetsat team där Service och ROT samarbetar nära? Vill du vara med och stärka Bravidas verksamhet i Årsta och bidra i ett tryggt och engagerat arbetslag? Då kan detta vara rätt steg för dig.
OM TJÄNSTEN
På Bravida är de stolta över att leverera känslan när allt bara fungerar. Deras medarbetare har byggt förtroende hos deras kunder sedan 1922 och är hjärtat i organisationen. Tillsammans levererar dem de mest energieffektiva tekniska lösningarna. Hos Bravida har du möjlighet att göra skillnad för en mer hållbar framtid. De värdesätter mångfald och strävar efter att skapa en säker och inkluderande arbetsplats där alla känner sig välkomna och uppskattade. Din säkerhet kommer först, alltid.
Genom deras interna utbildningar erbjuder de utvecklingsmöjligheter, och i deras starka gemenskap hjälper de varandra att lyckas. Som en del av teamet får du chansen att utvecklas både personligt och professionellt. Bravida är stolta över att vara ett av Nordens ledande företag inom sin bransch, vilket ger dem möjlighet att erbjuda förmåner som exempelvis förmånliga pensionsavtal, friskvårdsbidrag och vidareutbildning.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2026-02-20Dina arbetsuppgifter
Som projektledare inom ventilation blir du en central del av Bravidas Stockholmsverksamhet med placering i Årsta. Du arbetar tätt tillsammans med serviceledare, filialchef och kollegor inom Energi och ROT. Teamet kännetecknas av driv, tävlingsinstinkt och stark laganda. I rollen ansvarar du för att utveckla och driva deras ventilationsverksamhet framåt, med fokus på kvalitet, lönsamhet och nöjda kunder. Du erbjuds stor frihet under ansvar och goda möjligheter att påverka både arbetssätt och utvecklingen inom området.
Du kommer bland annat att:
• Leda multidisciplinära projekt med betoning på ventilation genom alla faser, inklusive resultat- och leveransansvar
• Arbeta både operativt och strategiskt med uppföljning, analys och utveckling
• Utveckla och stärka kundrelationer samt skapa möjligheter till merförsäljning
• Säkerställa en säker, hållbar och välfungerande arbetsmiljö
• Bidra till engagemang, delaktighet och tydlig kommunikation i teamet
• Kontinuerligt följa upp och redovisa projektens ekonomi och framdrift
VI SÖKER DIG SOM
• Har minst 5 års erfarenhet från ventilationsbranschen
• Har runt 2 års dokumenterad projektledarerfarenhet
• Besitter god kunskap om AB/ABT och erfarenhet av ÄTA-hantering
• Har god förståelse för entreprenad- och serviceprojekt inom ventilation
• Innehar B-körkort
• Har god systemvana, gärna i Office-paketet
• Har mycket god förmåga att kommunicera på både svenska och engelska
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av kalkylarbete och anbudsprocesser
• Vana av ekonomisk uppföljning och resultatstyrning
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målinriktad och triggas av att uppnå goda resultat
• Engagerad, ansvarstagande och självgående
• Affärsmässig med förmåga att skapa och vårda relationer
• Strukturerad och lösningsorienterad
• Prestigelös och trivs i samarbeten men även med självständigt arbete
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Läs mer om Bravida här! Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15117578". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9753436