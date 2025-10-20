Projektledare väg
2025-10-20
Som Projektledare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.
Projektledare vägPubliceringsdatum2025-10-20Dina arbetsuppgifter
I rollen som projektledare på Investering får du ett spännande jobb där du har ett helhetsansvar för framdrift av projekt, från planering till slutbesiktning och överlämning av anläggning till drift och underhåll. Du ser till att projektet genomförs utifrån beslutad omfattning och inom bestämda tids- och kostnadsramar. Du arbetar tätt ihop med en projektingenjör och till er hjälp har ni specialister inom en rad olika områden. Ni arbetar även nära upphandlade konsulter och entreprenörer. I de flesta sammanhang är det du som står i centrum för frågor som rör projektet. Du har en ledande roll i utvecklingen i några av Sveriges just nu mest spännande samhällsprojekt inom framförallt väg med fokus att alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt.
Som projektledare ansvarar du för att:
• projekten tar fram och uppnår utpekade projektmål
• projektorganisationen har effektiva samarbetsformer och ett affärsmässigt agerande i förhållande till leverantörer
• projekteten arbetar proaktivt med risk, hållbarhet, säkerhet och arbetsmiljö
• projekteten skapar utrymme för utveckling och innovation vid upphandling och säkerställer att rätt affärs- och ersättningsformer används
• styra och följa upp projektens leverantörskontrakt avseende tid, kostnad och innehåll
• projektorganisationen samverkar och samråder både internt och externt
• hantera projektens omvärldskontakter med allmänhet, myndigheter, kommuner och andra intressenter
Övrig information
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. Intervjuer är planerade att hållas digitalt över skype under vecka 48.
För att undvika att du missar viktig information om din ansökan behöver du se till att hålla dig uppdaterad via "Min karriärsida"!
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! Du kan med fördel även lägga till den mejladressen i dina mejlkontakter.Kvalifikationer
Vem är du?
Som person är du ansvarstagande och har en god problemlösningsförmåga med en förmåga att inta ett helhetsperspektiv. Du planerar, strukturerar och driver självständigt ditt arbete framåt. För att lyckas i rollen ser vi att du med enkelhet kommunicerar och samarbetar med såväl interna som externa parter, liksom du har en förmåga att att skapa engagemang och framdrift i din arbetsgrupp.
Vi söker dig som har:
en högskole- eller universitetsutbildning om minst 180 HP (120p) med teknisk inriktning, alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Trafikverket bedömer som likvärdigt
erfarenhet av ledande befattning som ex projektledare/projektledningsledare/platschef/uppdragsledare/chef inom bygg- och anläggning
erfarenhet av att arbeta i infrastrukturprojekt
aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av att ansvara för budget och ekonomisk uppföljning samt riskhantering och tidsplanering
har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
har körkort för personbil
Det är meriterande om du har:
aktuell och relevant erfarenhet av att arbeta med kontraktsuppföljning enligt LOU
aktuell och relevant kännedom om lagstiftning som berör samhällsbyggande och upphandling
erfarenhet av väg- och eller järnvägsprojekt
erfarenhet av att ansvara för teamSå ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Inom Investering leder vi de flesta av Trafikverkets projekt inom ombyggnation och nyinvesteringar. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15:2025:285". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trafikverket
(org.nr 202100-6297) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryterande chef
Cecilia Flood 0101234975 Jobbnummer
9563793