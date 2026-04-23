Projektledare VA
2026-04-23
Hela Öland attraherar varje år fler och fler människor. Unika miljöer, hög livskvalitet och närheten till både stad och hav gör Öland till en attraktiv plats att besöka och leva på. Södra Öland i sin tur präglas även av stark framåtanda, engagemang och vårt fantastiska Världsarv.
Mörbylånga kommun ligger på den södra delen av Öland och består av ca 1200 engagerade och kompetenta medarbetare som drivs av att göra skillnad i vårt samhälle. Nu söker vi fler medarbetare som vill bidra till att Öland fortsätter vara en fantastisk plats att bo, arbeta och besöka.
Arbetsuppgifter
Som projektledare inom VA arbetar du med varierande uppgifter med fokus på projektledning av VAarbeten. Arbetsuppgifterna omfattar både det befintliga ledningsnätet och utbyggnation av nya områden samt uppdrag kopplade till kommunens vatten- och avloppsreningsverk.
I rollen ingår att vara beställare av utredningar och projekteringar hos konsulter samt att beställa och följa upp interna ledningsarbeten och externa entreprenader. Du samordnar även ärenden tillsammans med andra förvaltningar, ledningsägare och övriga berörda aktörer.Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant utbildning inom området och gärna några års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Du har ett tydligt intresse för utveckling och planering av VA-verksamhet och arbetar med helhetsperspektiv. Du är strukturerad och driver arbetet från planering till genomförande och avslut, på ett självständigt och engagerat sätt.
För att lyckas i rollen behöver du ha god samarbetsförmåga och trivas med att arbeta tillsammans med olika intressenter, såsom kollegor, stadsplanerare, entreprenörer och fastighetsägare. Du arbetar strukturerat, kan dokumentera ditt arbete och uttrycker dig väl i både tal och skrift. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och bidrar aktivt till att utveckla verksamheten.
Erfarenhet av GISverktyg och VAbanken är meriterande. Bkörkort är ett krav.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Mörbylånga kommun eftersträvar en jämnare könsfördelning i våra personalgrupper. Detta är en del av kommunens övergripande jämställdhetsarbete och som vi tar hänsyn till vid rekryteringsförfarandet.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Mörbylånga kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vi tar inte emot ansökningar via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Mörbylånga kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Sista dag att ansöka är 2026-05-14
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "21100000".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mörbylånga kommun
(org.nr 212000-0704)
386 80 MÖRBYLÅNGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mörbylånga kommun, Tekniska Kontakt
VA-chef
Jens Olsén 0705494020
