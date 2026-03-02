Projektledare till Uppsala
2026-03-02
Granitor Electro är ett av Skandinaviens ledande elteknikföretag. När du börjar arbeta hos oss kommer du till ett väletablerat företag med stark familjekänsla - med gemenskap, sammanhållning och trivsel. Vi är stolta över att kunna erbjuda varierande arbetsuppgifter, trygghet och goda utvecklings- och karriärmöjligheter för våra anställda.Vill du komma vidare i din karriär och är redo att ta dig an en utvecklande roll som projektledare?
Vi söker dig med rätt kompetens och inställning som vill vara med och driva och utveckla vår verksamhet i Uppsala. Idag är vi en grupp om cirka 15 medarbetare som arbetar med löpande entreprenaduppdrag och serviceprojekt både lokalt på orten samt närliggande orter. Vi har både statliga och kommunala kunder samt inom bygg och industri.
Som projektledare hos oss kommer du att driva och leda projekt genom alla dess faser. Arbetet innebär att utveckla goda relationer med våra kunder, driva projekt med lönsamhet och motivera och engagera projektmedarbetare.
Arbetsuppgifter
• att arbeta med anbudsförfarande och projektplanering
• nykundsbearbetning och underhålla/utveckla befintliga kundrelationer
• ansvara för att leverera och driva projekt inom fastställd budget, tidplan och kvalitet
• uppföljningar och återrapportering av projektstatus
• budgetansvar
• leda andra samt arbetsmiljöansvar
• bemanning av projekt
Din erfarenhet och kompetens
På Granitor gillar vi att arbeta tillsammans och värdesätter därför din förmåga att arbeta i lag och skapa goda relationer. Som person drivs du av att nå resultat, arbeta självständigt och ta ansvar. Vi vill att du tar dig an uppgifter på ett lösningsorienterat sätt samt har förmågan att strukturera, planera, organisera och dokumentera dina projekt.
Vi söker dig som har:
• Relevant teknisk utbildning och bakgrund
• Erfarenhet som projektledare eller liknande inom service, entreprenad eller industri.
• Förmågan att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift
• B körkort
• God system - och datavana.
Meriterande
• Goda kunskaper i Excel
• Bakgrund som elektriker
• Van att kalkylera små och medelstora projekt
• Kunskaper inom Entreprenadjuridik
• Erfarenhet inom kalkylprogram som Wikells
• Erfarenhet av Bluebeam
Din anställning hos Granitor Electro
När du börjar hos oss kommer du att få en bra introduktion och vi är stolta över att kunna erbjuda dig en projektledarutbildning för att på ett enklare sätt komma in i vårt sätt att arbeta. Förutom att du får branschens bästa kollegor så kommer du även få förmåner som på olika sätt bidrar till en lite bättre vardag. Vi erbjuder bland annat:
• Trevliga kollegor där vi arbetar professionellt med att lösa projektfrågor och serviceuppdrag
• Vi samarbetar och har ett starkt närverk inom företaget, där vi alltid snabbt kan ta upp frågor internt för att driva företaget framåt.
• Generöst friskvårdsbidrag och möjlighet till sjukvårdsgruppförsäkring
• Kollektivavtalade försäkringar med goda villkor för tjänstepension och extra skydd vid sjukdom, föräldraledighet mm
• Rabatter för drivmedel, hotellövernattningar och bilhyra
• Tillgång till semesterstugor
• Möjligheten till personlig utveckling och karriär genom kontinuerliga medarbetarsamtal och utvecklingsplaner
• En spännande miljö i ett stabilt och samtidigt expansivt företag.
• Möjlighet till tjänstebil
Anställningen
Anställningens omfattning: Dagtid
Lön: Månadslön enligt överenskommelse.
Anställningens start: Omgående eller enligt överenskommelse.
Placeringsort: Uppsala
Då urval sker löpande ber vi dig skicka in din ansökan så fort som möjligt, dock senast 23 mars. Har du frågor om tjänsten vänligen kontakta rekryterande chef Robin Berglund.
Blir du aktuell för tjänsten kommer personlighetstester att genomföras.
Varmt välkommen med din ansökan!
Granitor Electro är ett av Skandinaviens största lokala el- och teknikföretag. Vårt fokus ligger på entreprenad- och servicetjänster inom fastighet, industri och infrastruktur. Vi är en del av Granitor-koncernen, en svensk företagsgrupp som är verksam inom fastighetsutveckling och förvaltning, entreprenad, konsult och underhåll samt tillväxtinvesteringar i utvecklingsbolag.
