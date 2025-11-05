Projektledare till UniGraphics
2025-11-05
Som projektledare hos Unigraphics blir du en central del av ett engagerat team som varje dag hjälper företag över hela Sverige att synas, sticka ut och stärka sitt varumärke.
Din framtida arbetsgivare
UniGraphics är en ledande svensk producent och leverantör av grafiska lösningar för märkning och profilering. Sedan 1934 har vi hjälpt företag att synas och stärka sina varumärken med produkter som kombinerar kvalitet, hållbarhet och flexibilitet.
Vi tillverkar i Borås och kombinerar tekniskt kunnande med nära samarbeten för att skapa lösningar som stärker våra kunders varumärken. Våra produkter sträcker sig från skyltar och exponeringsmaterial till gravyr, stämplar och kreativa märkningslösningar.
För oss är effektivitet, kvalitet, kompetens och närhet avgörande. Vi jobbar tätt med våra kunder för att anpassa erbjudandet efter företagets specifika behov, där målet är att stärka bådas affär.
Vi är cirka 30 medarbetare i Borås och 1 i Stockholm, med en omsättning på runt 46 miljoner kronor. Under 2024 certifierades vi enligt ISO 9001:2015 och 14001:2015 - ett bevis på vårt engagemang för kvalitet och miljö.
Våra kunder finns till största delen inom olika branscher i Sverige. Som projektledare har du din arbetsplats vid vårt huvudkontor i Borås.
Vi vill fortsätta att ligga i framkant i utvecklingen av vår bransch och erbjuda användarvänliga, hållbara kvalitetsprodukter och webbaserade beställningslösningar, med den teknik som marknaden kräver.
Läs mer om oss på www.unigraphics.se
Vad erbjuder rollen?
Som projektledare blir du en nyckelperson i UniGraphics fortsatta tillväxt. Du ansvarar för kundprojekt från start till mål, med fokus på kvalitet, hållbarhet och kundnöjdhet - särskilt inom vårt skyltsortiment. Rollen kombinerar projektledning med kundansvar där du både vårdar befintliga relationer och utvecklar nya affärer.
Exempel på arbetsuppgifter: - Leda kundprojekt från offert till leverans inom framförallt skyltsegmentet - inklusive planering, budget, tidsplan och uppföljning - Hantera inkommande ärenden och order, säkerställa hög servicegrad samt arbeta med merförsäljning - Planera och delta vid branschmässor och kundevent - Besöka kunder och delta i samarbeten runtom i Sverige - Arbeta aktivt med uppsökande kundkontakter via telefon - Ansvara för befintliga kundrelationer och vidareutveckling av dessa
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av en liknande roll inom försäljning och/eller projektledning, där du drivit flera uppdrag parallellt och haft tät kundkontakt. Du är van att bygga och vårda relationer och har ett genuint intresse för branschen. Trivs du dessutom i det digitala arbetssättet och håller dig gärna uppdaterad om nya trender, kommer du passa väl in hos oss.
Du uttrycker dig obehindrat på svenska i tal och skrift, har B-körkort och tillgång till egen bil.
För att trivas i rollen tror vi att du är fokuserad, strukturerad och lösningsorienterad. Du är självständig och flexibel, trivs med att fatta egna beslut och kan hantera flera saker samtidigt utan att fastna i detaljer. Du behåller lugnet även när tempot är högt och har en naturlig nyfikenhet på UniGraphics produkter och de sammanhang de används i - en viktig framgångsfaktor hos oss.
Är detta din perfekta match?
Hos UniGraphics blir du del av ett företag med stark tradition och framåtblick. Rollen erbjuder goda utvecklingsmöjligheter och chansen att vara med på en spännande resa i ett skifte där både arbetssätt och teknik utvecklas. Här möts du av engagerade och hjälpsamma kollegor som värdesätter gemenskap, samarbete och en positiv arbetsmiljö där man stöttar varandra.
Våra etablerade och långsiktiga kundrelationer skapar en stabil grund - och samtidigt utrymme att fortsätta växa, utveckla affärer och bidra till framtidens märkning och profilering.
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant?
Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Intervjuer kommer att ske löpande. Sista ansökningsdatum är 30 november 2025. Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna Kajsa Larsson på kajsa.larsson@effektiv.se
eller Jens Lindroth på jens@effektiv.se
Om Team Effektiv
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande del.
Till dig som kandidat vill vi ge det lilla extra, med en bra upplevelse genom hela rekryteringsprocessen, vilket vår utmärkelse Årets Rekryteringsföretag är ett kvitto på. Effektivs värdeord är Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga. Tillsammans bildar initialerna GULD. Effektiv vill ta guld med sina kandidater, konsulter, kunder och samarbetspartners varje dag.
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att Effektiv ansvarar för rekryteringsprocessen och du kommer att bli anställd direkt hos kundföretaget.
