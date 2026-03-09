Projektledare till Talangprogram 2026!
2026-03-09
Föreställ dig en arbetsplats där banbrytande teknik och hållbarhet går hand i hand. Ett globalt företag som driver energiomställningen framåt genom smarta och innovativa lösningar. Vill du vara med och forma morgondagens energilösningar? Då har du hittat rätt.
Talangprogrammet - en strukturerad start på din karriär
Tillsammans med vår kund erbjuder vi ett talangprogram som är utformat för att ge nyutexaminerade ingenjörer en stabil och utvecklande start i arbetslivet. Under ett år kombinerar du arbete i skarpa projekt med riktad utbildning och kompetensutveckling.
Programmet samlar deltagare från olika avdelningar och roller, vilket ger dig möjlighet att bygga ett brett nätverk och bli en del av en gemenskap med andra i samma karriärfas. Fokus ligger på både teknisk utveckling och förståelse för helheten i verksamheten.
Du får ta del av skräddarsydda utbildningsinsatser, erfarenhetsutbyte, digitala träffar och möjlighet att lära av seniora kollegor - allt för att skapa goda förutsättningar för en långsiktig utveckling.Publiceringsdatum2026-03-09Om företaget
Vår kund är ett globalt ledande företag inom energilösningar med ett starkt fokus på hållbarhet och teknisk utveckling. Företaget kännetecknas av låg personalomsättning och långsiktiga satsningar på kompetens.
Som medarbetare får du möjlighet att arbeta i internationella projekt, bidra till den globala energiomställningen och utvecklas i en miljö där innovation och teknik står i centrum. Här ges du både stöd och eget ansvar, med goda förutsättningar att växa både professionellt och personligt.
Mer information om kundföretaget ges vid intervjutillfälle.Arbetsuppgifter
Som projektledare ansvarar du för att planera, leda och genomföra projekt från start till mål. Du tar fram projektplaner, säkerställer effektiv kommunikation med intressenter och följer upp framdrift, budget och tidsramar. Rollen innebär även att identifiera och hantera risker samt kvalitetssäkra leveranser för en smidig och korrekt överlämning till kund eller intern organisation.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Planera, driva och följa upp projekt enligt tids- och budgetmål
Utforma och uppdatera projektplaner
Säkerställa tydlig kommunikation med team, kunder och beslutsfattare
Identifiera och hantera risker
Säkerställa att leveranser håller hög kvalitet och överlämnas korrekt
Om den vi söker
Driven och strukturerad - Du ser själv vad som behöver göras, identifierar samband och tar initiativ för att driva arbetet framåt på ett effektivt sätt.
Kommunikativ - Du trivs i en social roll där du hanterar olika typer av människor och säkerställer att information kommuniceras tydligt och korrekt.
Noggrann - Eftersom du ansvarar för ditt projekt är det avgörande att du har ett öga för detaljer och en helhetsförståelse och säkerställer att alla involverade är i fas.
För att lyckas i rollen ser vi att du har
YH-utbildning eller högskoleingenjör inom produktion, kvalitet, energiteknik eller annan relevant inriktning
Något år av liknande erfarenheter
Du är flytande i svenska och engelska, både i tal och skrift
Om Framtiden AB
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, och vi vill göra skillnad i människors liv. Det gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att matcha rätt talanger med rätt företag och finns på åtta orter i Sverige.
I denna tjänst påbörjar du din resa som anställd hos Framtiden, vilket innebär att du får fullt stöd och resurser från vårt team. Häng med oss på Framtiden - där din karriärutveckling är vår prioritet!
Rekryteringsprocessen består av följande steg: telefonintervju, intervju med rekryterare, personlighetstest, referenstagning samt intervju med avdelningschefen hos kund.
För att söka tjänsten skickar du in ditt CV via länken. Eftersom vi arbetar kompetensbaserat baserar vi inte urvalet på personligt brev - därför efterfrågas inte detta.
Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta tjänsten så snart vi hittat rätt person. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt.Anställningsvillkor
Start: 1 september 2026
Arbetstider: 08.00-17.00
Placeringsort: Landskrona
Omfattning: Heltid
