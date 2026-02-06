Projektledare till Statens fastighetsverk
Under 2026 är Fastighetsområdet Ulriksdal i behov av en Projektledare/Teknisk förvaltare. I denna roll behöver du ha tidigare erfarenhet av att projektleda och du kommer att ansvara för den långsiktiga underhållsplaneringen så att fastigheternas ekonomiska och kulturhistoriska värde säkerställs. I samarbete med fastighetsförvaltare och driftorganisation initierar, utreder och bereder du inriktnings- och beslutsunderlag för underhålls- och ombyggnadsprojekt.
Vidare ingår att ansvara för genomförande av projekten och agerar projektledare.I detta ansvar ligger att budgetera, planera, upphandla, samordna och följa upp projekten. Rosersbergs Slott har hyresgäster som kan komma att kräva säkerhetsprövning inför projekt som de är involverade i. Hyresgästerna ansvarar för säkerhetsprövningen.
Andra förekommande arbetsuppgifter:
• Uppföljning kring fastighetsägarrelaterade myndighetsbesiktningar som exempelvis brand och energi.
• Samarbeta med fastighetsområdets andra tekniska förvaltare, fastighetsförvaltare, driftorganisation och övriga stödresurser.
Byggnaderna har stora kulturhistoriska värden, vilket kräver en noggrann och varsam hantering för att bevaras inför framtiden. Modern funktionalitet, komfort och teknik är en viktig del och SFV arbetar ständigt med energieffektivisering, långsiktig hållbarhet och tekniska förbättringar.
Uppdragsperiod och omfattning
Tjänsten som Teknisk förvaltare/projektledare är ett konsultuppdrag på heltid med start 2026-03-03 och beräknas pågå till och med 2027-02-28, med eventuell möjlighet till förlängning.
Tjänsten är placerad i Rosersbergs Slott (distansarbete kan ske i undantagsfall och endast efter överenskommelse med SFV.) Resor i tjänsten kan förekomma.
Krav för tjänsten:
• Högskoleutbildning med inriktning mot fastighetsförvaltning och byggprojekt, alternativt förvärvat liknande kunskaper genom praktisk erfarenhet inom området
• Minst 3 års erfarenhet av underhållsplanering
• Minst 3 års erfarenhet av budgetering för planerat underhåll
• Minst 3 års erfarenhet av att jobba som projektledare
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• Minst 3 års erfarenhet inom offentliga upphandlingar (LOU 2016:1145)
• Minst 3 år av erfarenhet av lagar, föreskrifter och andra krav som är kopplade till fastighetsägaransvaret samt entreprenadjuridik.
• B-körkort
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.
Meriterande för tjänsten
• Erfarenhet kring byggnader som har ett kulturhistoriskt värde
• Kunskaper inom fastighetsautomation
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering använder vi oss i denna process av arbetspsykologiska tester. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet och urval sker löpande. Sista ansökningsdag är 2026-02-11
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Anki Arnquist via Adecco 's växel 010 - 173 73 00 eller e-post: anki.arnquist@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
