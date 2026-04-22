Projektledare till region Malmö/Göteborg
Victoriahem AB / Byggjobb / Malmö
2026-04-22
Nu söker vi en engagerad och driven projektledare till vår projektavdelning i Malmö/Göteborg. Vill du vara med och göra skillnad i våra bostadsområden? Skicka in din ansökan utan CV redan idag!
Kort info om tjänsten
I rollen ingår du i en projektgrupp och kommer företrädesvis arbeta med renoverings-, ombyggnads och energiprojekt i Malmö/Göteborg. De områden som ingår i regionerna är: Malmö, Karlskrona, Kristianstad, Växjö, Göteborg, Borås, Markaryd och Landskrona. Du kommer utgå från ett av våra kontor inom regionerna, men resor till alla områden inom regionerna förekommer i tjänsten.
För att vara aktuell för tjänsten ska nedan kvalifikationer vara uppfyllda:
Eftergymnasial utbildning inom byggteknik, alternativt arbetslivserfarenhet som vi bedömer likvärdig
Arbetslivserfarenhet från roll som arbetsledare, entreprenadingenjör, byggprojektledare, platschef eller likvärdigt
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift
B-körkort
Det ses som meriterande om du har utbildning i AFS 2023:3 samt även om du tidigare har drivit energiprojekt, gärna i större omfattning.
Vem är du?
Som person har du ett naturligt och självklart engagemang i ditt arbete. Du är drivande, positiv och har mycket god samarbetsförmåga. Vidare tar du ansvar, gillar utmaningar och har ett affärsmässigt tänk och driv. I rollen kommer du arbeta med flera parallella projekt samtidigt vilket förutsätter att du är ordningsam och arbetar efter en god struktur.
Du söker tjänsten utan CV genom att trycka dig vidare via ansökningsknappen nedan. Rekryteringsprocessen består av nedan steg:
Urvalsfrågor
Intervju
Referenstagning och bakgrundskontroll
Urval och intervjuer sker löpande.
Om du har frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta projektchef Noah Hammarling på mail noah.hammarling@victoriahem.se
Läs mer om oss som bolag på vår hemsida: www.victoriahem.se.
Vi ber vänligen rekryterings - och konsultbolag att inte kontakta oss för denna tjänst.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-10-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7590255-1960647". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Victoriahem AB
