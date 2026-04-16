Projektledare till Pendlingskraft sydost
2026-04-16
Vill du vara med och leda en av de mest spännande mobilitetsatsningarna i sydöstra Sverige? Nu söker Kalmar, Karlskrona och Växjö kommun tre drivna projektledare till EU-projektet Pendlingskraft sydost - en unik satsning för att skapa ett sömlöst transport- och mobilitetssystem som kan bidra till ökad pendlingsbarhet, hållbart resande och en mer integrerad arbetsmarknadsregion i sydost.
De tre kommunerna Kalmar, Karlskrona och Växjö representerar de tre största tillväxtmotorerna i sydöstra Sverige och arbetar mot en förstorad arbetsmarknadsregion. Kommunerna har tillsammans med regionerna en gemensam territoriell strategi för hållbar urban utveckling - Sydosttringeln - där målbilden fram till 2030 är att sydostregionen i större utsträckning ska uppfattas som en gemensam och större geografi för arbete, studier och kultur. Kalmar, Karlskrona och Växjö har nu tillsammans sökt EU-finansiering, inom ramen för den territoriella strategin, för att utveckla pendlingsbarheten i sydostregionen då möjligheten att pendla mellan orter i regionen är avgörande för att nå målbilden.
Pendlingskraft sydost, projektet som kommunerna sökt finansiering för, fokuserar på tre områden:
* Gröna resplaner, i nära samarbete med näringslivet ta fram och implementera åtgärder som främjar hållbar arbetspendling.
* Första-sista-milen-lösningar, utveckla och testa mobilitetstjänster som kan bidra till att minska restider och förbättra byten mellan trafikslag.
* Regionalt resande,utreda olika utvecklingsvägar som kan stärka pendlingsstråken mellan Kalmar, Karlskrona och Växjö.
Huvudansvar för projektet har Kalmar kommun genom en huvudprojektledare som ser till att rapportering, ekonomi och arbetet flyter på enligt tidplan.
Arbetsuppgifter
Kommunerna söker en projektledare var som tillsammans kommer driva arbetet inom fokusområde 1 och 2. Som projektledare kommer du bland annat att:
* Leda arbetet med gröna resplaner.
* Utreda, planera och testa första/sista-milen-lösningar.
* Samverka med företag, kommuner, regioner och andra aktörer.
* Genomföra analyser och kartläggningar.
* Implementera teståtgärder för hållbart resande i den kommunala organisationen
* Planera och hålla workshops, möten och webbinarier.
* Samarbeta med konsulter och kommunicera resultat.
* Följa upp, utvärdera och förbättra arbetssätt.
Placering i Kalmar sker på Kommunledningskontoret på enheten Strategi och utredning. Här arbetar specialister inom planering, klimat och mobilitet. Kontoret är placerat mitt i centrum.
Placering i Karlskrona sker på Kommunledningsförvaltningens strategienhet, där strateger inom hållbarhet, infrastruktur och verksamhetsutveckling arbetar. Kontoret är placerat i centrum.
Placering i Växjö är på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enheten för trafik och gata, i samarbete med Strategienheten. Här arbetar specialister med att utveckla kommunens trafik- och gatumiljöer. Arbetsplatsen ligger Västra industriområdet, men du har möjlighet att arbeta några dagar i veckan i Kommunhuset mitt i centrum.Kvalifikationer
Du som söker har en relevant akademisk utbildning samt erfarenhet av transport- och mobilitetsfrågor, samhällsplanering, regionutveckling, näringslivsutveckling eller liknande. Du har dokumenterad erfarenhet av projektledning eller verksamhetsutveckling och stark kommunikativ förmåga och vana av att arbeta i samverkan med många aktörer. Du har också god kommunikativ förmåga i tal och skrift på svenska. Det är meriterande om du har erfarenhet av externfinansierade projekt, offentlig verksamhet, och/eller tjänstedesign.
Vi söker dig som trivs med att arbeta självständigt, tar ansvar för dina uppgifter och driver projektet framåt på ett strukturerat och engagerat sätt. Du har lätt för att se olika perspektiv och kan omsätta komplexa frågor till tydliga och begripliga budskap. Du har god förståelse för resor och transporters roll i samhällsutvecklingen samt god förmåga att kommunicera med olika målgrupper.
Du värdesätter samarbete och förstår vikten av att olika aktörer drar åt samma håll för att nå resultat. I projektet kommer tre projektledare att arbeta nära varandra, och vi lägger därför stor vikt vid hur dina personliga egenskaper kompletterar gruppens samlade kompetens och erfarenheter.
Även i rekryteringen samarbetar vi så klart, därför kan vi som arbetsgivare ge dig möjlighet att söka till oss alla tre eller enbart till en av oss. I ansökningen finns det därför möjlighet att kryssa i en eller flera arbetsgivare.
Anställningen är en projektanställning som pågår under 3år. En förutsättning för att de tre projektledartjänsterna tillsätts är att finansiering av projektansökan beviljas.
Vi ser fram emot din ansökan!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Arbetstid: Dagtid.
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C319421".
Detta är ett heltidsjobb.
