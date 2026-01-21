Projektledare till Ostlänken Norrköping
Vill du leda ett av Sveriges mest betydelsefulla infrastrukturprojekt? Ostlänken är inte bara ett järnvägsbygge - det är en investering i framtidens Sverige. Ett modernt transportsystem som binder samman städer, skapar tillväxt och ökar tillgängligheten. Vi söker nu två projektledare till vår verksamhet i Norrköping, i ett läge där projektet går från planering till produktion.
Projektledare till Ostlänken NorrköpingPubliceringsdatum2026-01-21Dina arbetsuppgifter
Som projektledare leder du delar av Ostlänken och har en nyckelroll i att driva projektet framåt - tillsammans med projektingenjörer, specialister, leverantörer och externa aktörer. Du samordnar, planerar, följer upp och skapar förutsättningar för att alla parter ska kunna göra sitt jobb. Du får ett tydligt mandat, men du står inte ensam. Här finns både struktur och stöd: arbetssätt, verktyg och kollegor att luta dig mot när du behöver det. Vi vet att bra projektledning handlar lika mycket om tydlighet och samarbete som om teknisk förståelse.
Ditt uppdrag innebär att du:
Leder och följer upp projekt utifrån tid, budget och innehåll
Skapar fungerande samarbetsformer och tydliga målbilder
Samordnar teknik, dialog och beslutsprocesser - internt och externt
Driver arbetsmiljö-, risk- och kvalitetsfrågor med ett förebyggande fokus
Bidrar aktivt till en inkluderande kultur där olika perspektiv får plats
Övrig information
Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan du jobba på distans upp till två dagar i veckan.
Du motiveras av ett aktivt medarbetarskap där du på ett målmedvetet sätt tar ansvar för dina arbetsuppgifter samtidigt som du är uppmärksam på hur du är en del av och bidrar till helheten genom att samverka med andra.Kvalifikationer
Du är en strukturerad och kommunikativ projektledare som trivs med att få saker att hända - i samarbete med andra. Du leder med tydlighet, lyssnar in och ser helheten, men är också van vid att ta beslut när det behövs. Du värdesätter en trygg arbetsmiljö, tydliga ramar och en organisation som står bakom dig.
Du har:
Högskoleutbildning (minst 180 hp) inom exempelvis väg- och vattenbyggnad eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig
Flerårig aktuell erfarenhet av projektledning inom anläggningsbranschen, med ansvar för tid, kostnad och innehåll
Erfarenhet av både projektering och produktion
Vana att hantera avtal och förhandlingar
God digital kompetens, särskilt inom planering och ekonomistyrning
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift - på både svenska och engelska
B-körkortSå ansöker du
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Inom Stora projekt leder vi flera av Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Ersättning
