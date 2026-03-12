Projektledare till Luleå Kommun
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Chefsjobb / Luleå
2026-03-12
Luleå växer - och du kan vara med! Som projektledare får du en nyckelroll i att forma framtidens hållbara stad genom spännande projekt som gör skillnad varje dag.
Blickarna vänds norrut och stora saker är på gång i vår kommun. Nu skruvar vi upp planeringstakten och möjliggör för 100 000 Luleåbo år 2040. Vill du få en nyckelroll i planeringen och byggandet av framtidens Luleå är det på Infrastruktur- och serviceförvaltningen du ska söka jobb! Hos oss pågår spännande och utmanande utvecklingsprojekt spritt över hela kommunen, inom alla typer av teknikområden av olika omfattning.
Är du nyfiken på rollen som projektledare? Utmanas du av att arbeta med hela byggprocessen, från planering till byggande och överlämnande? Drivs du av viljan att förbättra och utveckla Luleå? Då har vi tjänsten för dig!
Hos Infrastruktur- och serviceförvaltningen ingår du i en organisation som värdesätter hållbarhet och tar ansvar för helheten. Du får möjlighet att ta stort ansvar, påverka verksamheten och se konkreta resultat av ditt arbete.
Sektion Projektledning är just nu i en expansiv fas och söker därför projektledare inom mark, bygg och VVS.
Teamet i sektionen består av projektledare med expertis inom styr- och övervakning, VVS, byggnadstekniskt brandskydd, el, byggnadsteknik och mark. Vi arbetar tillsammans genom att komplettera varandras kompetenser, stödjer varandra i projekten och delar våra erfarenheter.
Som projektledare arbetar du med hela byggprocessen, från planering till byggande och slutligen överlämnande. Du kommer arbeta med olika typer projekt, med varierande inriktning och storlek. Vi erbjuder dig att bidra till Luleås utveckling genom samhällsbyggnadsprojekt som exempelvis:
Rutvik södra arbetsplatsområde
Området kring Luleå C och Östra stranden
Hertsöheden, område för ca 2.000 nya bostäder
Skolor och förskolor, både nyinvesteringar och reinvesteringar
Centrumutveckling och en välmående landsbygd
Du har ett ekonomiskt ansvar för dina projekts genomförande och följer upp dessa mot uppsatta mål. Arbetet innebär att du fattar beslut om åtgärder inom projektets ramar och ansvarar för att krav uppfylls enligt de regelverk som styr genomförandet av våra projekt. Du samarbetar nära med våra interna specialister, externa konsulter och entreprenörer.
I rollen som projektledare ingår även arbete som teknisk sakkunnig inom ditt kompetensområde samt arbete med upphandlingar av projekterande konsulter, entreprenörer och leverantörer.
Vi erbjuder dig ett omväxlande och utvecklande arbete med självständighet och eget ansvar, både via dina egna arbetsuppgifter och genom nära samarbeten med övriga projektledare.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som har teknisk utbildning på universitets-/högskolenivå eller annan utbildning med erfarenhet som bedöms likvärdig. Du har några års erfarenhet av arbete inom exempelvis entreprenad som beställare och/eller konsultbranschen, gärna som projektledare/byggledare/uppdragsledare eller liknande med kunskaper inom projektekonomi.
Det är meriterande om du har kunskap kring lagen om offentlig upphandling (LOU), upphandling inom entreprenader, entreprenadjuridik inklusive AB, ABT samt ABK. Det är även meriterande om du har erfarenhet av grön infrastruktur samt har erfarenhet från besiktning av markanläggningar och/eller är certifierad besiktningsman för utemiljö.
Vi ser gärna att du har erfarenhet som BAS P/U.
Som projektledare innehar du en central position i att planera, leda och genomföra projekt inom organisationen. Rollen kräver utmärkta färdigheter i prioritering, ett strukturerat arbetssätt samt förmåga att självständigt ta initiativ och leverera resultat. Du har dokumenterad erfarenhet av att leda team, samarbeta effektivt och etablera starka arbetsrelationer. En betydande del av arbetet innefattar kontinuerlig dialog och samråd med relevanta intressenter, vilket förutsätter att du är trygg, tydlig och har mycket god kommunikativ kompetens, både muntligt och skriftligt. För att framgångsrikt kunna hantera oförutsedda utmaningar under projektets gång är det avgörande att vara flexibel, anpassningsbar och prestigelös.
Du uppvisar en hög grad av nyfikenhet, drivs av personlig utveckling och är beredd att ta dig an komplexa frågor med ett lösningsorienterat förhållningssätt.
Har du erfarenhet av projektledning och vill utvecklas? Hos oss får du möjlighet att prova nya arbetsuppgifter och växa tillsammans med teamet.
Vi kommer att lägga stor vikt vid din personliga lämplighet.
Körkort B krävs.
Denna rekrytering sköts av StudentConsulting, men anställningen sker direkt hos Luleå Kommun. Vid eventuella frågor eller mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Henna Vaalto på henna.vaalto@studentconsulting.com
Sista ansökningsdag är 5 april men urval och intervjuer kan komma att ske löpande, så välkommen med din ansökan redan idag! Så ansöker du
