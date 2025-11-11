Projektledare TA-planer
2025-11-11
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
, Arboga
, Köping
, Eskilstuna
, Västerås
Vi söker nu en erfaren Projektledare till ett välkänt byggföretag! Här får du vara med och bygga framtidens infrastruktur. Arbetsuppgifter
Som Projektledare är du en central del av företaget. Du arbetar nära kunder, entreprenörer och övriga aktörer för att planera och driva projekten framåt. Du jobbar ute på byggprojektet med en bred variation av uppgifter såsom framtagning av trafikanordningsplaner, tillstånd, orderläggning mm. För oss är det viktigt att våra medarbetare trivs och utvecklas . Vi är övertygade om att du kommer att uppskatta vår företagskultur som präglas av prestigelöshet, gemenskap och stark laganda.
Vi söker dig som Har erfarenhet av att skapa TA-planer
Har APV-utbildningar/certifieringar
Har B-körkort
Intresserad?
Kul! Välkommen med din ansökan senast 11 december
Tjänsten är en direktrekrytering, vilket innebär att du blir anställd hos vår kund. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-12-11
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559269-8509), https://www.wadepartners.se/ Arbetsplats
Wade & Partners Kontakt
Linda Wade linda@wadepartners.se 0707970957 Jobbnummer
9599967