Projektledare Systemair Production AB
2026-03-09
Systemair är en världsledande koncern inom ventilation med verksamhet i 54 länder i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Mellanöstern, Asien, Australien och Afrika. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 15 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 10 procent. Företaget tillverkar och marknadsför energieffektiva och hållbara produkter som bidrar till ett förbättrat inomhusklimat och minskade koldioxidutsläpp. Vi ser till att det finns ren luft som gör att vi människor kan leva och verka tillsammans.Vill du leda utvecklingen av produkter genom hela produktlivscykeln - från att vidareutveckla och förbättra befintliga lösningar till att driva fram helt nya? Hos oss får du en central roll där du gör verklig skillnad och är med och formar framtidens produkter.
Om rollen
Som projektledare på Systemair Production AB ansvarar du för att driva både utvecklingen av nya produkter och förbättringar av befintliga. Du leder projekt tvärfunktionellt och håller samman hela processen - från idé till lansering av färdig produkt.
I rollen skapar du struktur, framdrift och säkerställer att våra produkter når marknaden med kvalitet, i tid och enligt uppsatta mål. Med din erfarenhet och ditt engagemang får du en tydlig möjlighet att påverka både produktutvecklingen och hur vi arbetar framåt som organisation.Publiceringsdatum2026-03-09Arbetsuppgifter
• Leda produktutvecklings- och förbättringsprojekt med tydlig planering, struktur och uppföljning
• Säkerställa lanseringsklara produkter genom arbete enligt projektplaner med definierade mål och milstolpar
• Utveckla och förbättra produktutvecklingsprocessen genom arbetsmetodik, mallar och verktyg
• Skapa engagemang och framdrift i projektteam genom nära och effektivt tvärfunktionellt samarbete
• Koordinera interna intressenter och säkerställa tydlig kommunikation genom hela projektets livscykel
Vi söker dig som har
• Eftergymnasial utbildning inom teknik och med erfarenhet av projektledning inom industrin
• Projektledarcertifiering, exempelvis PMI, IPMA eller motsvarande
• God förståelse för produktutveckling och dess utmaningar
• Erfarenhet av projektledning baserat på gate-processer
• Erfarenhet av Jira eller annat projektplaneringsverktyg
• God förståelse för gruppdynamik och förmåga att skapa framdrift i team
• Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
Vi värdesätter även att du
• Är kommunikativ och trygg i dialog med olika delar av organisationen
• Är engagerad, initiativtagande och har ett naturligt driv att få saker att hända
• Trivs i en roll där du kombinerar struktur med samarbete och förändringsledning
Fakta
• Placering: Skinnskatteberg, huvudsakligen på plats
• Sista dag att ansöka är 2026-04-05, tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka in din ansökan redan idag!
• Frågor angående rollen? Kontakta Tomas Angelhag, Teknikchef: tomas.angelhag@systemair.se
• Frågor kring processen? Kontakta Emma Larsson, HRBP: emma.larsson@systemair.se
• Systemair stävar efter jämställdhet och mångfald och arbetar aktivt med dessa frågor.
Systemair har tagit ställning till rekryteringskanaler och tackar nej till annonsförsäljning och rekryteringstjänster.
