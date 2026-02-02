Projektledare Stockholm
Sustend är ett konsultbolag inom samhällsbyggnad grundat 2009 med en tydlig vision: Att bidra till välmående fastigheter - idag och imorgon.
Namnet Sustend förenar orden "Sustain" och "Extend", vilket är kärnan i vårt uppdrag: att bevara och utveckla fastigheter för en hållbar framtid. För vårt team i Stockholm söker vi nu en affärsdriven projektledare som vill växa tillsammans med oss.
Som projektledare på Sustend Projektledning Öst bär du det övergripande ansvaret för att leda och genomföra uppdrag från förstudie och projektering till genomförande och överlämning. Du är vårt ansikte utåt och ansvarar för att projekten levereras med rätt kvalitet, i rätt tid och inom budget, samtidigt som du säkerställer högsta möjliga kundnöjdhet. Dina arbetsuppgifter
- Du driver projekt och ansvarar för upprättande av projektplaner, tidplaner, budgetar och riskanalyser.
- Du leder och koordinerar konsulter, entreprenörer och andra intressenter genom projektets alla skeden.
- Du bygger förtroendefulla och långsiktiga relationer med befintliga och potentiella kunder. Genom din närvaro i projekten identifierar du proaktivt nya affärsmöjligheter och bidrar till din egen och bolagets beläggning.
- Du följer upp ekonomi, inklusive prognostisering och attestering av fakturor.
- Du bidrar till att utveckla våra interna arbetssätt och delar med dig av din erfarenhet till juniora kollegor. Kvalifikationer
Vi söker dig som identifierar dig med att vara en "Sustendare". För oss innebär det att du är professionell, ansvarstagande och en prestigelös lagspelare. Du agerar etiskt och långsiktigt i alla dina kontakter och sätter alltid kundens nytta i fokus.
Vi tror att du har en gedigen erfarenhet av projektledning inom bygg- och fastighetssektorn och att du trivs i en roll där du förväntas ta eget ansvar för din prestation och din utveckling. Din förmåga att skapa struktur i komplexa projekt och din kommunikativa ådra är avgörande för att lyckas.
Vad kan du förvänta dig av oss?
- Hos Sustend blir du en del av ett professionellt sammanhang där ordning och reda är en självklarhet. Vi erbjuder:
- Tydligt ledarskap: Vi stöttar dig i att lyckas och ger dig mandat att driva dina projekt.
- Utvecklingsmöjligheter: Vår tillväxtresa skapar stora möjligheter för dig att ta nästa steg i karriären internt.
- En trygg och modern arbetsplats: Vi erbjuder marknadsmässiga villkor, kollektivavtalsliknande förmåner och en organisation där dina idéer tas tillvara. Ersättning
