Projektledare Språkfika
2025-10-01
Vill du göra skillnad på riktigt och bidra till att stärka kvinnors egenmakt och deltagande i samhället? Har du erfarenhet av att leda grupper och brinner för folkbildningens värden? Då är du varmt välkommen med din ansökan!

Om tjänsten
Vi söker en engagerad cirkelledare till vår verksamhet på Rosengård i Malmö. Du kommer att arbeta med att leda studiecirklar för kvinnor i området, med fokus på gemenskap, lärande och samhällsfrågor. Verksamheten bedrivs på Rosengårds bibliotek och innebär många externa kontakter i området.
Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet av att leda grupper, gärna i områden med mångfald. Vi ser gärna att du talar ett eller flera av de stora språken i området, exempelvis arabiska, somaliska, dari eller persiska, då detta kan bidra till att skapa förtroende och engagemang i grupperna. För att möta deltagarnas behov och skapa trygghet i gruppen ser vi också gärna kvinnliga sökande till denna tjänst.
Du har en pedagogisk utbildning eller motsvarande erfarenhet och ett stort intresse för folkbildningens värden. Du är flexibel, initiativtagande och har en god förmåga att skapa gemenskap och engagemang. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet och ett genuint intresse för att arbeta i linje med Folkuniversitetets kärnvärden.
Om anställningen
Avtalad visstidanställning på 20 % av heltid med anställningsperiod 1 januari - 31 december 2026. Arbetet innebär vissa resor och en aktiv närvaro i området
För ytterligare information och frågor
För frågor om tjänsten, kontakta Vilma Seth, närmaste chef. vilma.seth@folkuniversitetet.seSå ansöker du
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via vårt rekryteringsverktyg. Sista dag för ansökan är den 15 oktober 2025.
Vi behandlar inkomna ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
