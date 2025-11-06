Projektledare social hållbarhet, arbetsmarknad och integration
2025-11-06
Avdelningen för Regional utveckling
Region Uppsalas ledningskontor är en del av Region Uppsala, en av Uppsala läns största arbetsgivare. Ledningskontoret leds av regiondirektören och består av cirka ett tusen medarbetare. Med en styrande, stödjande och samordnande roll har ledningskontoret i uppdrag att stödja den politiska ledningen och förvaltningarna så att den politiska inriktningen får genomslag i regionens olika verksamheter. På så vis kan Region Uppsala axla sin roll, både regionalt och nationellt.
Vill du utvecklas och bidra till Region Uppsalas utveckling - välkommen att arbeta med oss!
Vår verksamhet
Region Uppsala har statens uppdrag att driva arbetet med regional utveckling i Uppsala län. Avdelningen för regional utveckling arbetar med utgångspunkt i den regionala utvecklingsstrategin. Vi samordnar och driver på länets utveckling tillsammans med offentliga, privata och ideella aktörer och i uppdraget ingår även att utföra uppgifter inom EU:s strukturfonder. Vi arbetar bland annat för social hållbarhet och folkhälsa, stärkt samverkan kring kompetensförsörjning och en inkluderande arbetsmarknad, samt näringslivsutveckling, innovation och utvecklingen av digital infrastruktur.
Ditt uppdrag
Vi söker en regional projektledare för ett nytt arbetsmarknadsprojekt finansierat av AMIF: "Utökade tidiga insatser i samverkan i Region Uppsala". Projektets huvudsyfte är att i samspel med länets kommuner utveckla former för språkstöd som förbättrar förutsättningar för etablering och inkludering av tredjelandsmedborgare. Du blir en del i Region Uppsalas regionala utvecklingsorganisation i samverkan med områdesstrateger för exempelvis projektverksamhet, social hållbarhet, arbetsmarknad och näringsliv.Publiceringsdatum2025-11-06Dina arbetsuppgifter
Som projektledare ansvarar du för projektledning på den regionala nivån och löpande redovisning och rapportering till AMIF. Du leder arbetet i projektgruppen och rapporterar till projektets regionala styrgrupp som leds av Region Uppsala. Du sa ¨kersta ¨ller att organisering och arbetssa ¨tt a ¨r a ¨ndama°lsenliga. Du ansvarar fo ¨r kommunikation och säkerställer att de horisontella principerna ja ¨msta ¨lldhet, tillga ¨nglighet och icke-diskriminering genomsyrar projektet. Du ansvarar för målgruppsverifiering för att säkerställa rätt målgrupp.
Tjänsten innefattar ett brett uppdrag kopplat till en inkluderande arbetsmarknad och omvärldsbevakning. Du samverkar med strateger för arbetsmarknad och kompetensförsörjning och deltar i arbetet med att utveckla avdelningens arbetsformer kopplat till externt finansierade projekt. Arbetet sker i samverkan med länets kommuner, länsstyrelsen, andra offentliga aktörer och civilsamhället. Även uppföljning, analys och remissvar ingår, samt beredning av ärenden till politik och ledning.Kvalifikationer
Du har eftergymnasial utbildning med inriktning projektledning, pedagogik, kompetensförsörjning, arbetsmarknad, integration eller utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig kompetens för tjänsten.
Du är en erfaren projektledare och har goda kunskaper av strategiskt arbete med externt finansierade projekt, helst via AMIF eller EU:s strukturfonder. Du är van vid att driva projekt och arbeta mot projektmål med indikatorer på individ-, organisations- och projektnivå. Du har erfarenhet av rapportering, budgetuppföljning och vanliga regelverk samt integrering av horisontella principer och förändringsteori.
Du har erfarenheter av utvecklings- och förändringsarbete och av att självständigt leda och driva samverkansprojekt med relevanta aktörer och nätverk. Du är van vid att ansvara för en mötesstruktur med både interna och externa aktörer, har mycket goda kunskaper i svenska språket och god kommunikativ förmåga.
Erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation är meriterande. Liksom erfarenhet av arbete med projektets målgrupp samt från kommunal, regional eller statlig samverkan inom ramen för frågor som rör arbetsmarknad, integration och mänskliga rättigheter.
Din kompetens
Som person är du utåtriktad och har en god samarbetsförmåga. Du är självgående och flexibel, har förmåga att anpassa dig utifrån ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt inom uppsatta tidsramar.
Du är en engagerad och resultatorienterad person som trivs med att utveckla och driva processer tillsammans med andra. Du har en helhetssyn där du ser till länets bästa i både agerande och beslut. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig en möjlighet att vara med och påverka utvecklingen i en av Sveriges snabbast växande regioner.
Anställningen är en projektanställning på 100% från 1 januari 2026 till och med 31 december 2028. Tillträde enligt överenskommelse. Välkommen till en vänlig arbetsplats mitt i Uppsala där vi skapar samhällsnytta. Vårt ljusa fina kontor finns intill Resecentrum - att pendla hit är enkelt.
Vill du veta mer?
Vid eventuella frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Charlotte Backlund, charlotte.backlund@regionuppsala.se
.
Fackliga representanter:
Vision - Christianne Simson, 018-611 32 51.
SACO - Leif Sandberg, 0706-741088.
Övriga fackförbund nås via Region Uppsalas växel 018-611 00 00.
