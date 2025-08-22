Projektledare SIG+
Karlskoga kommun, Socialförvaltningen / Socialsekreterarjobb / Karlskoga Visa alla socialsekreterarjobb i Karlskoga
2025-08-22
, Lekeberg
, Degerfors
, Nacka
, Storfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karlskoga kommun, Socialförvaltningen i Karlskoga
I natursköna Karlskoga händer det mycket spännande just nu. I vår stad har du alltid nära till både vacker natur och den högteknologiska industrinäringen. Vi erbjuder dig en välkomnande arbetsplats där människor och innovationer får växa. Välkommen till ett meningsfullt arbete där du verkligen kan göra skillnad!
Socialförvaltningen arbetar för att alla medborgare, vid behov ska kunna få det stöd som de i olika situationer kan behöva. Detta görs inom ramen för socialtjänstens uppdrag och olika lagstiftningar samt utifrån socialförvaltningens värdegrund. Det kan gälla hemvård, särskilt boende, råd och stöd till personer med funktionsnedsättning, försörjningsstöd, eller hjälp vid missbruksproblem. Inom förvaltningen finns också kommunens kompetensförsörjningsenhet.
Socialförvaltningen är uppdelad i fem områden Hemvård, vård- och omsorgsboende, hälso- och sjukvård, Individ- och familjeomsorg samt området för personer med funktionsnedsättning.Publiceringsdatum2025-08-22Arbetsuppgifter
Detta är ett treårigt ESF-projekt inom Socialförvaltningen med en tydlig ambition om att projektet ska permanentas, som riktas mot unga vuxna kriminella, framför allt i åldersgruppen 18-25 år. Projektet bygger på insatser som baseras på SIG Sociala insatsgrupper men där vi breddar konceptet för att bli mer heltäckande och att täppa till de luckor som forskningen identifierat i utvärderingar av SIG.
Metoden bygger på följande delar; etablering på bostadsmarknaden, meningsfull sysselsättning i form av avlönat arbete, studier och aktiviteter, behandling av beroendesjukdom och övrig psykosocial öppenvårdsbehandling. Modellen är byggd för att vara mycket proaktiv och inledas i god tid innan deltagarna lämnar tidigare institutionsplacering t ex HVB, SIS och anstalt. Arbetssättet och metoden är mångfacetterad och tvärprofessionell men har sin kärna i socialt förändringsarbete.
Dina arbetsuppgifter som Projektledare blir att leda och koordinera ett team om fem medarbetare, med bred kompetens och erfarenhet av olika aspekter av området. Vi förväntar oss att du som projektledare tillämpar tillitsfullt och demokratiskt ledarskap och därmed drar nytta av ditt teams olika kompetenser och erfarenheter. Som projektledare kommer du även ha många kontakter och samarbetsytor med bl a Polis, Frivård, övriga socialtjänsten och flera delar av civilsamhället. Som projektledare arbetsleds du av verksamhetens enhetschefer och rapporterar till styrgrupp.
Projektet är unikt i sitt slag i Sverige och du kommer att få såväl ett utmanande som stimulerande uppdrag att forma arbetssätt och insatser för att nå bästa möjliga effekt inom ett område som utgör en stor samhällsutmaning. Du kommer ha flexibel arbetstid och friskvårdsbidrag.Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant eftergymnasial utbildning inom det sociala området samt erfarenhet inom det sociala området, gärna med kriminalitet. Du ska brinna för arbete med människor som befinner sig i en utsatt situation. B-körkort är ett krav. Tidigare framgångsrika erfarenheter av att initiera och driva projekt inom socialt arbete är meriterande.
Du arbetar enligt en tydlig process, organiserar och planerar ditt arbete väl, slutför det som påbörjats och håller deadlines. Du sätter upp höga mål för sig själv och arbetar hårt och ambitiöst för att nå dessa mål, gör vad som krävs för ett gott resultat. Du är säker i osäkra sammanhang, står upp för egna åsikter, har mod att säga ifrån och förmåga att skilja på sak och person.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Vi kommer att påbörja och genomföra anställningsintervjuer fortlöpande under ansökningstiden.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem. Vänd dig istället till PA-support (HR-avdelningen) tel: 0586-610 55 för vidare hantering.
Karlskoga kommun ingår i finskt förvaltningsområde och har därmed ett ansvar för att värna om det finska språkets ställning. Det innebär bland annat att vi ska erbjuda förskoleverksamhet och äldreomsorg på finska.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SN 2025-00172". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlskoga kommun
(org.nr 212000-1991) Arbetsplats
Karlskoga kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Annika Palmqvist 0586-614 65 Jobbnummer
9471600