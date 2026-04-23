Projektledare Outreach Kiruna 2029
Kiruna kommun, Kommunledningsförvaltningen / Kulturjobb / Kiruna Visa alla kulturjobb i Kiruna
2026-04-23
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kiruna kommun, Kommunledningsförvaltningen i Kiruna
För ett livs levande Kiruna. En sak är säker. Med oss gör du skillnad. Vi är Kiruna, brukar vi säga. Vi är vårdpersonalen som håller gamla mamma i handen och läraren som får lillebror att läsa sina första ord. Vi är personliga assistenten som ger frihet och bibliotekarien som gör litteraturen nära. Vi är hemstödpersonalen som kör till byarna i snöstorm som midnattssol. Vi är hundratals kompetenser, tusentals människor och generationer av erfarenhet som tillsammans tryggar, vårdar, inspirerar, lär ut, räddar liv, tänker nytt, flyttar städer, ställer upp för varandra och tar hand om människor. Med stolthet och omtanke. Från fjäll till stad. I dag och imorgon för ett levande Kiruna. Det finns något fint i det. Vill du också jobba för livet, människan och framtiden i Kiruna kommun? Vill du skapa värde och göra skillnad på riktigt för det som är viktigt?
Kiruna har utsetts till Europas kulturhuvudstad 2029! Regeringen har fattat beslutet efter en stark rekommendation från den europeiska expertjuryn, som valt ut Kiruna bland de svenska kandidater med ansökan, Movement - Below Ground. On Earth. In Space. Ett historiskt steg för både kommunen, regionen och kulturlivet i hela norra Sverige!
Bli en del av en av Europas mest betydelsefulla kulturella satsningar. Här möts kultur, samhällsutveckling och internationellt samarbete i ett nyskapande projekt beläget i Kiruna, en av Sveriges mest unika städer.
Kiruna 2029 söker en driven och mångsidig projektledare för Outreach, ett arbetsområde som handlar om att skapa engagemang, bygga kapacitet och inkludering. Som projektledare blir du en del av programteamet och en nyckelperson i resan för Kiruna Europeisk kulturhuvudstad 2029!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-04-23Arbetsuppgifter
Rollen innebär både strategiskt och operativt arbete. Du ansvarar för att utveckla och aktivera projektets strategi för arbetsområdet Outreach. Ett av områdena i bid-booken, ansökan som ligger till grund för utnämningen. Det innebär att leda och samordna projekt och arbetsinsatser som rör volontärsarbete, engagemang, inkludering och aktivering för olika målgrupper. Erfarenhet av att arbeta, med och för ungdomar är meriterande.
Arbetsområdet inkluderar arrangörs- och publikutveckling, kapacitetsbyggande projekt.
I uppdraget ingår att inom området främja samarbeten och nätverk med lokala, nationella och i viss mån internationella organisationer, samt näringsliv, civilsamhälle och offentliga aktörer. Erfarenhet att arbeta i nära samverkan med civilsamhälle är meriterande.
Ansvar för budget, finansiering och resurshantering för de projekt som tjänsten tilldelas.
Rollen innebär att hantera dialog med olika myndigheter, organisationer och organ. Du representerar Kirunas kulturhuvudstadsorganisation/Kiruna kommun i olika sammanhang lokalt, nationellt och internationellt.
Samt säkerställer att uppföljning, utvärdering och rapportering sker i enlighet med krav och tidsintervall enligt de projekt som faller inom ramen för uppdraget.
Du blir en del av en växande organisation och projektledarna står organisatoriskt under projektchefen. Tjänsten kan komma att innebära arbetsledning utan personalansvar för en arbetsgrupp allt eftersom organisationen utökas.
Kiruna 2029 är en projektorganisation inom Kiruna kommun som svarar mot en egen nämnd. Efter projekttiden kommer projektorganisationen att avvecklas.
Personliga egenskaper och gruppdynamik kommer bli viktiga i det fortsatta arbetet för organisationen. Arbetet är periodvis intensivt, vilket ställer krav på att du kan hantera högt tempo, prioritera och navigera i komplexa kommunikativa situationer.
Tillträde enligt överenskommelse, provanställning kan komma att tillämpas.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en eftergymnasial examen inom projektledning, eller annan erfarenhet som bedöms likvärdig. Du har även dokumenterad erfarenhet av att arbeta både strategiskt och operativt inom projektorganisationer.
Praktisk erfarenhet av att leda större eller komplexa projekt med koppling till kultur och inkluderande arbete är meriterande.
Internationell erfarenhet av liknade projekt/processer är meriterande.
Du ska ha erfarenhet av att ansöka om externa projektmedel.
Ett väletablerat nätverk inom kultursektorn, lokalt och nationellt. Samt lokalkännedom är en fördel.
Du är van vid att arbeta i politiskt styrda organisationer och har god förståelse för kommunala processer, strukturer och beslutsvägar.
Du uttrycker dig mycket väl på svenska och engelska, i tal som skrift. Ytterligare språkkunskaper, särskilt i samiska, meänkieli eller finska, är meriterande.
Som person är du självgående, initiativtagande och har lätt för att bygga relationer och van att arbeta generationsöverskridande och med olika målgrupper. Du är kreativ och lösningsorienterad, med en god förmåga att växla mellan strategiskt tänkande och operativt genomförande. Erfarenhet från offentlig sektor, arbete i norra Sverige, nära föreningsliv och civilsamhället ses som ett plus.
Tjänsten är placerad i Kiruna och arbetet sker huvudsakligen på plats. Resor kan förekomma.
B-körkort är ett krav. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Det här är en unik möjlighet att vara med och genomföra ett Europeiskt projekt med långsiktig förankring lokalt i Kiruna. Genom ditt arbete bidrar du till att främja en stark, levande och inkluderande berättelse om en plats i förändring och främja lokalt engagemang som når långt utanför Sveriges gränser.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
För att arbeta hos oss ska du dela Kiruna kommuns gemensamma värdegrund där respekt, ansvar och samverkan är ledorden.
Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö och stimulerande arbetsuppgifter och att du som medarbetare får balans mellan arbete och fritid.
Vi har olika förmåner där du som medarbetare kan träna kostnadsfritt på olika träningsanläggningar upp till 5000 kr/år, vi har stugor i fjällen att hyra, vi erbjuder möjlighet att löneväxla till lediga dagar.
Vi strävar efter jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Kiruna kommun ser heltid som en rättighet deltid som en möjlighet.
Kiruna kommun har gjort medieval för denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C321193".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kiruna kommun
(org.nr 212000-2783)
Stadshustorget 1 (visa karta
)
981 85 KIRUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kiruna kommun, Kommunledningsförvaltningen
DIK
Wanja Skrealid DIK@kiruna.se
9872892