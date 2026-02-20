Projektledare / offertingenjör
Vi söker Projektledare / Offertingenjörer inom vårt segment för spannmålshantering och biobränsle. Rollen innnebär att hantera offerter och ordrar och utgöra länken mellan våra fältsäljare (både inom Sverige och utomlands) och vår utvecklings- och produktionsavdelning, hela vägen från förfrågan till leverans. Kan du rita i Autocad är det ett plus, liksom erfarenhet av Monitor eller liknande ERP-system.
Vi tror att du har teknisk bakgrund och är bra på att kommunicera. Du är nyfiken, positiv, noggrann och ansvarstagande. Erfarenhet av spannmålshantering är meriterande men inte ett krav. Tjänsten är placerad på vårt huvudkontor i Järpås där du kommer ingå i ett team om cirka tio personer.
För mer information kontakta Petra Olofsson 0510-30 20 15 eller se vår hemsida akron.se.
Ansökningar med CV skickas till info@akron.se
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
