Projektledare mot el/automation
Stockholm Exergi AB / Byggjobb / Stockholm
2025-09-24
Stockholm Exergi är stockholmarnas energibolag och vi är ca 800 medarbetare som varje dag arbetar för att minska stockholmarnas klimatpåverkan. Vi värmer över 800 000 stockholmare och vårt 300 mil långa fjärrvärmenät är navet för de samhällsnyttor som vi skapar. Vi planerar att bygga en anläggning för koldioxidinfångning vid vårt biokraftvärmeverk i Värtan med potential att fånga in 800 000 ton koldioxid per år, vilket är mer än Stockholms vägtrafik släpper ut under samma period.
Vi behöver fler duktiga medarbetare och hoppas att du vill vara med oss på vår Exergiresa.Vad kan vi erbjuda dig?
Som erfaren projektledare på Stockholm Exergis projektkontor leder du komplexa investeringsprojekt genom alla dess faser - från förstudie, förprojektering och upphandling till genomförande och avslut. Du är ansvarig för att leverera dina projekt inom överenskomna mål, avseende tid, scope, kvalitet och budget till interna uppdragsgivare. Våra projekt spänner brett och är alla kopplade till vår energiaffär där kärnan är projekt i våra energiproducerande anläggningar, större distributionsprojekt och affärsutvecklingsprojekt. Vi förstärker nu vårt projektkontor med ytterligare två tjänster, en projektledare el samt en projektledare automation.
I rollen som projektledare är du en viktig länk för att företagets beslutade planer implementeras och att vår energiaffär ska nå sina mål, såsom klimatpositiva år 2025 och ett hållbart Stockholm.
Du välkomnas av ett dynamiskt team med engagerade kollegor med olika erfarenheter och meriter i en miljö där individen och teamet växer och utvecklas tillsammans. Du blir delaktig i vår strävan att vara en föregångare i branschen inom projektledning och du har möjlighet att bidra till effektivisering och utveckling av våra processer och verktyg. Du är en driven ledare som med engagemang och struktur tar dig an utmaningar och levererar resultat med god hjälp av kollegor och projektteam.
Anställningsform: Tillsvidareanställning och dagtidsarbete.
Placering: Omfattar arbete på företagets anläggningar med utgångspunkt från vårt kontor på Campus, Hjorthagen.
Notera att vi söker vi två nya projektledare: en mot el och en mot automation.
Varför jobba med mig?
Som person är jag engagerad, lyhörd, strukturerad och ärlig. Jag lägger stor vikt vid relationer och vill att mina medarbetare skall trivas, på så sätt tror jag att vi når bästa resultat. Jag motiveras av att arbeta med människor och se dem att utvecklas och växa både vad gäller erfarenhet och ansvar. Det är dock viktigt att det finns en balans mellan arbete och fritid för att långsiktigt ska kunna växa tillsammans.
Lovisa Kojola, Gruppchef PMO
Vem är du som person?
Alla som jobbar hos oss måste vara nyfikna, ta initiativ och ansvar. För just den här rollen finns några egenskaper som är extra viktiga:
• Helhetssyn: Ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Förstår din roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.
• Ledarskap: Leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektiv nå gemensamma mål. Samordnar grupper och blir en referenspunkt för andra. Skapar engagemang och delaktighet.
• Samarbetsförmåga: Arbetar bra med andra människor. Relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
• Strukturerad: Planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Sätter upp och håller tidsramar.
• Tydlig: Kommunicerar på ett tydligt sätt. Säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Påminner och följer upp
Krav
• Ingenjörsutbildning med inriktning mot produktion, energi eller annan utbildning i kombination med för rollen relevant arbetslivserfarenhet
• Erfarenhet av arbete som projektledare
• God kommunikativ förmåga och kan uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska
• Goda kunskaper i projektmetodik, gärna PMI eller liknande
• God digital förmåga
Nyfiken på oss eller våra anläggningar?
• Det är en blandning av strategiskt och operativt arbete, där jag får tala både med kunder om vad som är bra och vad som kan bli bättre och med utvecklare om hur vi kan lösa det. Det allra roligaste är att få höra av mig tillbaka till kunder som har hjälpt till med feedback i utvecklingen och berätta om att vi har löst det de önskat sig säger Camilla, systemägare
Vi är fler kollegor som gärna vill ge en inblick i vårt arbete. Läs våra berättelser här.
Två av våra anläggningar kan du dessutom besöka virtuellt. Gå in på stockholmexergi.se/virtuell-vartaverket eller stockholmexergi.se/virtuell-bristaverket. Det fungerar i både dator och mobil.
Rekryteringsprocessen
• Mer nyfiken på hur rekryteringsprocessen går till? Läs mer här.
Välkommen med din ansökan senast 17 oktober. (Urval och intervjuer sker löpande)
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tas tillvara. Vi jobbar enbart med inkluderande rekrytering och har en nolltolerans mot diskriminering på våra arbetsplatser. Oavsett religion, ålder, etnicitet. funktionsförutsättningar eller könstillhörighet är du en värdefull och respekterad medarbetare.
Bra personer känner ofta bra personer - dela gärna annonsen om du har en vän som skulle älska det här jobbet! Ersättning

Individuell lönesättning
Detta är ett heltidsjobb.

Stockholm Exergi AB
(org.nr 556016-9095)
Gruppchef PMO
Lovisa Kojola lovisa.kojola@stockholmexergi.se
