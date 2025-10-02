Projektledare Med Fokus På Tedd
Om tjänsten För kunds räkning söker Wrknest en projektledare som vill vara en del av en satsning som moderniserat arbetet med teknisk due diligence (TEDD) i fastighetsbranschen. Rollen är placerad i Stockholm i ett erfaret team med fokus på projektledning och besiktning. Här ges du möjlighet att ta en nyckelroll i leveransen av TEDD-projekt - uppdrag som spelar en direkt roll i några av Sveriges mest intressanta fastighetstransaktioner.
Kundens erbjudande inom TEDD har på kort tid fått starkt fäste på marknaden, och uppdragen växer snabbt i antal. Nu behövs en projektledare som både kan förstå komplexiteten i transaktionsdrivna tekniska analyser och samtidigt leda uppdrag i mål med kvalitet och struktur.
Dina framtida arbetsuppgifter Du kommer att kliva in i ett växande team där projektledning är kärnan, både i nybyggnadsprojekt, ombyggnation och i specialistuppdrag kopplade till teknisk due diligence.
Exempel på arbetsuppgifter:
Leda TEDD-leveranser vid fastighetstransaktioner
Samordna flera aktörer och intressenter i parallella processer
Identifiera och bedöma tekniska risker i fastigheter
Leverera strukturerade och affärsnära rapporter till kunder
Bidra till vidareutveckling av metodik och innehåll i TEDD-erbjudandet
Vi söker dig som
Personen som söks är analytisk, har starkt affärsfokus och en naturlig förmåga att se helheten i komplexa projekt. Du behöver inte ha haft yttersta ansvar i tidigare TEDD-leveranser, men du ska förstå innehållet, sammanhangen och syftet med dem. Intresse för fastighetstransaktioner är en stor tillgång.
3+ års relevant erfarenhet
Arbetat med TEDD-projekt, gärna med visst leverans- eller projektansvar
Mycket god förståelse för fastighetsteknik och byggnadsrelaterade frågor
Förståelse för fastighetsaffären kopplat till driftkostnader, hyresintäkter och värdering
Talar och skriver svenska obehindrat.
Övrig information Start: Så snart som möjligt Plats: Stockholm Omfattning: Heltid
Om kunden Kunden är ett väletablerat konsultföretag inom fastighets- och samhällsutveckling som erbjuder rådgivning och projektledning. De är specialiserade inom just projektledning men har ett brett uppdragsspann. De ligger i framkant vad gäller metodutveckling inom TEDD och har byggt ett tydligt varumärke inom området.
Om Wrknest
På Wrknest gör vi inte som alla andra. Vi tror på att hela tiden våga se nya möjligheter och tänka nytt. När vi startade var det för att utmana gamla sätt att rekrytera på.
Vi lever i en tid av snabb digital utveckling. Kunskap behöver förnyas kontinuerligt för att vara aktuell. Därför gäller det att kunna ställa om snabbt. Det här gör att vi inte enbart tittar på kandidatens CV vid en rekrytering. Istället ser vi till den samlade potentialen och erbjuder individanpassad upskilling. På så vis kan vi snabbt matcha de kunskapsbehov som finns just nu. Läs mer på www.wrknest.se
