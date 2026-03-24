Projektledare Mattekraft
Sjuhärads kommunalförbund / Administratörsjobb / Borås Visa alla administratörsjobb i Borås
2026-03-24
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sjuhärads kommunalförbund i Borås
Var med och stärk matematiken i Sjuhärad!
Navet science center är en etablerad kunskapsarena och mötesplats där skola, akademi, näringsliv och samhälle samverkar. Med över 30 års erfarenhet arbetar vi för att stärka intresset för naturvetenskap, teknik och matematik och bidra till Sjuhärads långsiktiga kompetensförsörjning. Varje år möter vi drygt 70 000 barn, unga och vuxna genom aktiviteter som inspirerar och stärker kunskap inom STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics). Navet är en del av Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund.
Nu söker vi en projektledare till satsningen Mattekraft Sjuhärad
Mattekraft Sjuhärad är en treårig regional satsning där Navet tillsammans med kommuner, akademi och näringsliv samverkar för att stärka barns och ungas matematikkunskaper, motivation och framtidstro. Projektet omfattar flera insatser längs hela utbildningskedjan och berör sju kommuner med en stor målgrupp barn, elever, vårdnadshavare och lärare.
Som projektledare har du en central roll i att planera, samordna och utveckla delar av projektet. Tjänsten innebär ett nära samarbete med kommuner, skolor, akademi och näringsliv i hela Sjuhärad. Du kommer att ingå i ett team med ytterligare två projektledare där ni tillsammans med projektets samverkansparter ansvarar för projektets genomförande. Du kommer ha ett särskilt ansvar för arbetspaketen Framtidens problemlösare samt Kompetenslyft Matematik.
Framtidens problemlösare riktar sig till elever med särskilt intresse för eller begåvning i matematik. Genom spetsgrupper, mattetävlingar och samverkan med högskola och näringsliv skapas nya sammanhang där unga kan utveckla sitt matematiska tänkande och möta likasinnade.
Kompetenslyft Matematik riktar sig till lärare och skolledare. Syftet är att genom långsiktiga kompetensutvecklingsinsatser, kollegiala nätverk och erfarenhetsutbyte i samverkan med Högskolan i Borås och Nationellt centrum för matematik vid Göteborgs universitet stärka den professionella kompetensen och undervisningens kvalitet.
Utöver detta bidrar du till projektets arbete med tidiga och förebyggande insatser samt av Navets skolprogram inom matematik. Rollen är både strategisk och operativ. Du behöver kunna analysera behov, planera insatser och skapa strukturer för samverkan samtidigt som du driver aktiviteter framåt och säkerställer att de genomförs.
Arbetet omfattar bland annat att
Planera och samordna aktiviteter inom arbetspaketet Framtidens problemlösare och Kompetenslyft Matematik
Kalla till och leda möten med samarbetspartners, nätverk och arbetsgrupper
Utveckla, planera och genomföra kompetensutvecklingsinsatser för lärare och skolpersonal
Utveckla, planera och genomföra skolprogram och pedagogiska aktiviteter inom matematik
Planera, följa upp och dokumentera projektets aktiviteter
Samarbeta nära med projektets övriga projektledare och partners i regionen
Rollen är både strategisk och operativ. Du behöver kunna driva utvecklingsarbete samtidigt som du också deltar i genomförandet av aktiviteter och möter elever och pedagoger i praktiken.Publiceringsdatum2026-03-24Kvalifikationer
Högskole- eller universitetsexamen som vi bedömer relevant för tjänsten
Erfarenhet av projektledning eller utvecklingsarbete
Erfarenhet av arbete inom utbildning, pedagogik eller lärande
God samarbetsförmåga och vana att arbeta med flera aktörer
Mycket god förmåga att uttrycka dig i svenska i tal och skrift
Meriterande är om du har
Bakgrund som lärare inom matematik
Erfarenhet av arbete med särskilt begåvade elever eller spetsverksamhet
Erfarenhet av samverkan mellan skola, akademi och näringsliv
Erfarenhet av att planera utbildningar eller kompetensutveckling för lärareDina personliga egenskaper
Vi tror att du är:
Strukturerad och ansvarstagande
Kommunikativ och relationskapande
Kreativ och initiativrik
Prestigelös och samarbetsinriktad
Engagerad i frågor som rör lärande, utbildning och framtidens kompetensförsörjning
Det här erbjuder vi
Navet ingår i Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund. Som en del av Navet får du arbeta i en inspirerande miljö, du blir en del av en engagerad arbetsplats som tillsammans arbetar för att stärka barns och ungas intresse för matematik, naturvetenskap och teknik. Navet är centralt beläget i Borås i ett kreativt kluster där forskning, näringsliv och kultur möts. Vi erbjuder kollektivavtal och friskvårdsbidrag.
Anställningsvillkor
Tjänsten är en 36 månader lång projektanställning kopplad till projektet Mattekraft Sjuhärad, med planerad projektperiod 2026-2029. Tillträdesdatum och lön efter överenskommelse. I arbetet kan även kvällstjänstgöring förekomma.
För den som erbjuds anställning krävs enligt Lag om registerkontroll utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister. Utdrag beställs hos Polisen.Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev senast 2026-04-12 till info@borasregionen.com
. Vi undanber oss kontakt med rekryteringskonsulter och annonsföretag.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
E-post: info@borasregionen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Projektledare Mattekraft".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sjuhärads Kommunalförbund
(org.nr 222000-1008), https://www.navet.com/
Skaraborgsvägen 1 A (visa karta
)
506 30 BORÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Navet science center Kontakt
Versamhetschef
Lisa Belfrage lisa.belfrage@navet.com 0700-824341 Jobbnummer
9817384