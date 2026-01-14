Projektledare kylsystem
2026-01-14
Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Vi söker nu en Projektledare kylsystem hos vår kund.
KravprofilEtt nytt Chillersprojektet ska startas upp och utföra en konceptdesign för att säkerställa nuvarande och framtida kylbehov, byta ut F-Gas som kylmedium mot lämpligt naturligt kylmedia eller HFO, modulär design och skapa redundans mellande olika befintliga kylsystemen på siten. Detta innefattar koncept- och detaljdesign vilket inkluderar:* Nya kylmaskiner samt sammanslagning av två befintliga kylsystem med kapacitetsökning med hjälp av t.ex. containerbaserade ammoniak-kylare samt ny distributionsledning.* Projektering av ny rörinfrastruktur mellan två kylcentraler samt elförsörjningssamordning för utökad högspänningskapacitet, samt uppdatering av övervakning och mätning (BMS/Process Control) för säker drift och kapacitetsuppföljning.* Projektteamet ska genomföra bullersimuleringar för containerkylare, riskanalyser för A2L-refrigerant (1234ze) och NH3, samt planera tömning och omhändertagande av glykolblandningar vid migrering mellan två kylsystem med olika frysskydd.* Uppdraget omfattar bl.a. upphandling, byggnation och installation i modulär design med beredda ytor för framtida kapacitetsutbyggnad. Det finns även beroenden till andra pågående kylprojekt på området som behöver synkas.Arbetsuppgifterna som kan förekomma är:o Leda och samordna projektgruppen, intressenter och leverantörer mot projektets mål och leverans enligt mottagande organisations beställning.o Definiera projektets omfattning, gränssnitt och vad som inte ingår i projektleveransen i en projektplan.o Följa upp projektet avseende riskhantering, SHE, kvalité, budget, tidplan, organisation, dokumentation och funktion.o Leda framtagandet av design och funktion för gällande investering så att beställarens krav uppfylls inom projektets ramaro Utarbeta underlag och kravspecifikationer för offertgivning och i samarbete med inköpsfunktionen, utvärdera och genomföra upphandling.o Lösa tekniska problem som uppkommer inom projektets ramar.o Planera och leda installation, igångkörning och commissioning-tester av produktionsutrustning.o Planera och följa upp att validering genomförs i projekten.o Planera och tillhandahålla projektspecifik utbildning till mottagande organisation av projekteto Planera, strukturera och arkivera dokumentationen enligt gällande SOPDu ska ha minst 5 års erfarenhet av att driva projekt och vara van vid större infrastrukturprojekt för media och kunna kylsystem. GMP och läkemedelstillverkning är meriterande. Du ska kunna kommunicera gott på svenska och engelska i tal och skrift.
ÖvrigtProjektet bedrivs på plats hos kund och är 80-100% i omfattning.
Uppdragsstart: 2026-01-26
Uppdragslängd: Till september 2026
Område: Sweden\Stockholms län, \Södertälje (SÖDERTÄLJE)
Svar senast: 2026-01-20
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
