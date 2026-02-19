Projektledare Kyla till Bravida
Har du gedigen erfarenhet inom kyla och vill arbeta i ett sammansvetsat gäng där Service och ROT jobbar tätt ihop? Vill du bidra i ett starkt team i Årsta och vara del av en trygg arbetsgivare? Här är din chans - sök tjänsten som Projektledare Kyla till Bravida!
OM TJÄNSTEN
På Bravida är de stolta över att leverera känslan när allt bara fungerar. Deras medarbetare har byggt förtroende hos deras kunder sedan 1922 och är hjärtat i organisationen. Tillsammans levererar dem de mest energieffektiva tekniska lösningarna. Hos Bravida har du möjlighet att göra skillnad för en mer hållbar framtid. De värdesätter mångfald och strävar efter att skapa en säker och inkluderande arbetsplats där alla känner sig välkomna och uppskattade. Din säkerhet kommer först, alltid.
Genom deras interna utbildningar erbjuder de utvecklingsmöjligheter, och i deras starka gemenskap hjälper de varandra att lyckas. Som en del av teamet får du chansen att utvecklas både personligt och professionellt. Bravida är stolta över att vara ett av Nordens ledande företag inom sin bransch, vilket ger dem möjlighet att erbjuda förmåner som exempelvis förmånliga pensionsavtal, friskvårdsbidrag och vidareutbildning.
Dina arbetsuppgifter
Som projektledare inom kyla blir du en viktig del av deras verksamhet i Stockholm, placerad i Årsta. Du arbetar nära serviceledare, filialchef och alla kollegorna inom Energi och ROT. De är ett team som är tävlingsinriktade, engagerade och som jobbar riktigt bra ihop. Du ansvarar för att driva och utveckla deras kylverksamhet och säkerställer att projekt och service håller hög kvalitet och god lönsamhet. Rollen innebär frihet under ansvar och stora möjligheter att påverka och utveckla verksamheten.
Du kommer bland annat att:
• Leda projekt genom alla faser samt ansvara för kalkyl, resultat och utförande
• Arbeta operativt och strategiskt med uppföljning och utvärdering
• Bygga och utveckla kundrelationer, inklusive tilläggsförsäljning
• Säkerställa en trygg och hållbar arbetsmiljö
• Bidra till engagemang, tydlig kommunikation och delaktighet i teamet
• Löpande redovisa projektens ekonomi och framdrift
VI SÖKER DIG SOM
• Har några års erfarenhet inom kylbranschen
• Har dokumenterad erfarenhet av projektledning
• Har erfarenhet av AB/ABT och ÄTA-hantering
• Innehar god förståelse för entreprenad- och serviceprojekt inom kyla
• Besitter B-körkort
• Har god systemvana, gärna i Office-paketet
• Har god kommunikationsförmåga på svenska och engelska
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av kalkylarbete och anbudsprocesser
• Vana av ekonomiuppföljning och projektresultat
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Tävlingsinriktad och drivs av att nå uppsatta mål
• Engagerad och ansvarstagande i ditt arbete
• Affärsmässig med god förmåga att bygga relationer med kunder och kollegor
• Strukturerad och lösningsorienterad
• Prestigelös och trivs både med självständigt arbete och i team
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Läs mer om Bravida här!
