Projektledare Kiruna 2029
2026-05-26
För ett livs levande Kiruna.
En sak är säker. Med oss gör du skillnad. Vi är Kiruna, brukar vi säga. Vi är vårdpersonalen som håller gamla mamma i handen och läraren som får lillebror att läsa sina första ord. Vi är barnskötaren som får någon att växa varje dag och socialarbetaren som gör det som krävs för att förändra liv. Vi är personliga assistenten som ger frihet och bibliotekarien som gör litteraturen nära. Vi är hemstödpersonalen som kör till byarna i snöstorm som midnattssol för att finnas där. Vi är hundratals kompetenser, tusentals människor och generationer av erfarenhet som tillsammans tryggar, vårdar, inspirerar, lär ut, räddar liv, tänker nytt, flyttar städer, ställer upp för varandra och tar hand om människor. Med stolthet och omtanke. Från fjäll till stad. I dag och imorgon för ett levande Kiruna. Det finns något fint i det. Vill du också jobba för livet, människan och framtiden i Kiruna kommun? Vill du skapa värde och göra skillnad på riktigt för det som är viktigt?
Kiruna har utsetts till Europas kulturhuvudstad 2029! Regeringen har fattat beslutet efter en stark rekommendation från den europeiska expertjuryn, som valt ut Kiruna bland de svenska kandidater med ansökan, Movement - Below Ground. On Earth. In Space. Ett historiskt steg för både kommunen, regionen och kulturlivet i hela norra Sverige!
Bli en del av en av Europas mest betydelsefulla kulturella satsningar. Här möts kultur, samhällsutveckling och internationellt samarbete i ett nyskapande projekt beläget i Kiruna, en av Sveriges mest unika städer.
Kiruna 2029 söker en driven och mångsidig projektledare med erfarenhet av att driva konstnärliga projekt med urfolksfokus. Rollen är både strategisk och operativ och kräver närvaro på plats i Kiruna. Projektledaren står organisatoriskt under Projektchef och är en del av programteamet, en nyckelperson i resan för Kiruna Europeisk kulturhuvudstad 2029!
Arbetsuppgifter
Att stötta, samordna och leda konstnärliga projekt i dialog med programteamet.
För projektet Kiruna 2029 ansvara för frågor som involverar urfolket samerna.
I uppdraget ingår att främja kulturella samarbeten med lokala, nationella och internationella kulturinstitutioner, näringsliv, civilsamhälle samt offentliga aktörer.
Delta i relevanta nätverk för uppdraget.
Ansvar för budget, finansiering och resurshantering för de projekt som tjänsten tilldelas. Tjänsten innebär att ansöka externa projektmedel på både nationell och internationell nivå för att säkerställa projektens framdrift och genomförande.
Rollen innebär att hantera dialog med olika myndigheter och organisationer.
Du representerar Kirunas kulturhuvudstadsorganisation i olika sammanhang lokalt, nationellt och internationellt.
Samt säkerställer att uppföljning, utvärdering och rapportering sker i enlighet med krav och tidsintervall mot den internationella juryn.
Tjänsten kan komma att innebära arbetsledning utan personalansvar för en arbetsgrupp allt eftersom organisationen utökas fram till 2029. Kiruna 2029 är en projektorganisation inom Kiruna kommun som svarar mot en egen nämnd. Efter projekttiden kommer projektorganisationen att avvecklas.
Tillträde enligt överenskommelse, provanställning kan komma att tillämpas.Kvalifikationer
Vi söker dig med relevant akademisk utbildning inom kultursektor/projektledning.
Dokumenterad erfarenhet av att leda och driva stora, komplexa projekt, internationell erfarenhet är meriterande.
Ett väletablerat nätverk och erfarenhet av att arbeta inom kultursektorn i och utanför Sápmi.
Van att arbeta i konstnärliga processer.
Du är van vid att arbeta i politiskt styrda organisationer och har god förståelse för kommunala processer, strukturer och beslutsvägar.
God kännedom om att ansöka och hantera projektmedel. EU-medel meriterande.
Du uttrycker dig mycket väl på både svenska och engelska, i såväl tal som skrift. Ytterligare språkkunskaper, särskilt i samiska, meänkieli eller finska, är meriterande.
Kännedom om Kirunas ansökan och om vad ett Europeisk kulturhuvudstad projekt handlar om är meriterande.
Som person är du självgående, initiativtagande och har lätt för att bygga relationer. Du är kreativ och lösningsorienterad, med en god förmåga att växla mellan strategiskt tänkande och operativt genomförande.
Tjänsten är placerad i Kiruna och arbetet sker huvudsakligen på plats. Resor kan förekomma.
B-körkort är ett krav. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Det här är en unik möjlighet att vara med och genomföra ett Europeiskt projekt med långsiktig förankring lokalt i Kiruna. Genom ditt arbete bidrar du till att främja en stark, levande och inkluderande berättelse om en plats i förändring och att göra den tillgänglig och inkluderande för vårt lokalsamhälle och för publik långt utanför Sveriges gränser.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
För att arbeta hos oss ska du dela Kiruna kommuns gemensamma värdegrund där respekt, ansvar och samverkan är ledorden.
Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö och stimulerande arbetsuppgifter och att du som medarbetare får en god balans mellan arbete och fritid.
Vi har många olika förmåner där du som medarbetare kan träna kostnadsfritt på olika träningsanläggningar upp till 5000 kr/år, vi har stugor i fjällen som du kan hyra, vi erbjuder möjlighet att löneväxla till lediga dagar.
Vi strävar efter jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Kiruna kommun ser heltid som en rättighet deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli då Kiruna kommun är förvaltningsområde för dessa språk.
Kiruna kommun har gjort medieval för denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Så ansöker du
