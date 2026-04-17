Projektledare IT
2026-04-17
Publiceringsdatum2026-04-17Om företaget
Svenska kraftnät är systemansvarig myndighet och statligt affärsverk med uppdrag att säkerställa ett driftsäkert, hållbart och kostnadseffektivt kraftsystem i Sverige. Dem förvaltar och utvecklar transmissionsnätet för el och arbetar för att möta samhällets ökade behov av elektrifiering och energiförsörjning.
Deras målbild är att möjliggöra den fortsatta elektrifieringen av Sverige och skapa förutsättningar för en hållbar, konkurrenskraftig och trygg elförsörjning.
Svenska kraftnäts huvudkontor ligger i Sundbyberg, men vi har även verksamhet i Göteborg, Västerås, Sundsvall, Luleå och Sollefteå.
Om rolleninterna resurser och konsulter inom IT samt av verksamhetsspecialister. Du rapporterar projektens framdrift mot uppställda mål och planer till beställare och styrgrupp. Som stöd har du projektmodellen PPS, som i delar är anpassad till Svenska kraftnäts behov. Utöver PPS styrs vi som statligt affärsverk av riktlinjer, anvisningar och instruktioner. Svenska kraftnät använder projektverktyget Antura för projektrapportering samt resursallokering. Som konsult i projektledarrollen tillhör du avdelningen
Verksamhets- och IT-utvecklingsstöd som har det övergripande strategiska och operativa leveransansvaret av de IT-lösningar som möjliggör att Gemensamma Funktioner och Finans kan arbeta enligt sina processer, avdelningen ansvarar även för att utveckla IT-divisionens förmågor inom 3 integration, utveckling, container, applikationsutveckling, applikationsförvaltning, applikationsdrift,
krav och test. I arbetsuppgifterna ingår bl.a. att planera, leda, samordna och administrera projekt genom alla projektfaser, så att målsättning och delmål uppnås enligt tidplan och med gott resultat. I arbetsuppgifterna ingår också förankring i organisationen samt överlämning till en förvaltningsorganisation. Som projektledare behöver du i ett första steg bl.a. förbereda projektet, tillsätta en styrgrupp, sätta upp projektgruppen, ta fram projektdirektiv och beräkna kostnader för alla 2 delar av projektet. Det behöver även göras en uppskattning av den kapacitet som krävs i form av lagring och prestanda i den plattform som berörs av ett IT-system. I ett andra steg ingår att leda projektet i att utveckla en lösning eller upphandla ett system. I ett tredje steg ingår ett införande av systemet samt etablering av ett gemensamt arbetssätt. Införandet av det gemensamma arbetssättet är centralt för att projektets ambition ska lyckas. Vidare ingår som leveranser från projektet att ett urval av information migreras från en gemensam mappstruktur till ny lösning. Processer och rutiner som stödjer dokument- och ärendehanteringen ska beskrivas samt information och utbildning ges till samtliga medarbetare. Avveckling av gamla system ska planeras och genomföras.
Ta fram projektdirektiv och behövliga underlag enligt ovanstående premisser och Svenska kraftnäts anvisningar samt styr- och projektmodeller
Projektleda projektet så att målen i projektdirektivet uppnås
Driva aktiviteter och rapportera framdrift till styrgrupp
Löpande informera olika intressentgrupper
Ansvara för projektets budget och resursallokering
Ansvara för att projektet levereras i tid och till rätt kvalitet
Hantera leverantörer och leverantörskontakter
Leda interna projektresurser på ett tydligt och positivt sätt enligt Svenska kraftnäts värdegrund
Överlämna projektet till förvaltningsorganisationen
Bidra till förvaltningsplanen och budgetprocessen
Mer ingående information om aktuella projekt ges vid en eventuell intervju. Uppdraget kan även innebära arbete i våra IT-förvaltningar och andra projekt.
KompetenskravVi ser att du har erfarenhet av och att det tydligt framgår i ditt CV att du har,
Konsulten ska behärska svenska språket och kunna kommunicera obehindrat på svenska i tal och skrift.
Akademisk universitets- eller högskoleexamen minst 120 p/ 180 hp med inriktning mot data och/eller systemvetenskap alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet inom IT-branschen minst 10 år.
Dokumenterad utbildning och/eller certifiering inom etablerad projektstyrningsmetodik (exempelvis PPS, PRINCE2, XLPM, PROPS eller likvärdig metodik).
Minst 8 års dokumenterad arbetslivserfarenhet som projektledare för IT-projekt.
Minst 3 års arbetslivserfarenhet av att leda IT-projekt där externa leverantörer har medverkat.
Minst 3 års arbetslivserfarenhet av att leda IT-projekt inom organisation som omfattas av offentlig reglering eller motsvarande komplex styrmodell.
Projektlett minst 3 st IT-projekt där upphandling av applikationer eller applikationsnära infrastruktur har ingått.
Praktisk erfarenhet av minst 1 införandeprojekt av säkerhetskänsliga IT-system enligt säkerhetsskyddslagstiftning eller motsvarande regelverk, med konsekvensnivå motsvarande C eller högre.
Ha projektlett minst 2 st IT-införandeprojekt där nära samarbete med IT-drifts och IT säkerhetsfunktioner har ingått
Mervärdeskrav:
Minst 2 års erfarenhet från att använda digitala projekplaneringsverktyg, t.ex. Antura
Minst 3 års arbetslivserfarenhet av agila metoder
Erfarenhet som projektledare i minst ett projekt omfattande minst 1 år av ett omfattande implementationsprojekt som medförde större förändringar i verksamhetens arbetsprocesser, arbetssätt eller arbetsrutiner
UppdragsinformationUppdragsperiod: 1/8 2026 - 1/8 2028
Förlängningsoption: 1+1 år
Omfattning: 100%
Placeringsort: Svenska kraftnäts lokaler i Sundbyberg. Distansarbete kan förekomma upp till 50 % av arbetstiden.
Säkerhetsprövning: Säkerhetsprövning och registerkontroll krävs.
Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Samuel Lindahl på samuel.lindahl@kraftsam.se
.
Välkommen med din ansökan!
