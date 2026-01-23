Projektledare inriktning speldesign
2026-01-23
Institutionen för speldesign finns placerad vid Uppsala Universitet - Campus Gotland ett internationellt campus mitt i världsarvsstaden Visby.
Dina arbetsuppgifter
Anställningen innebär att utveckla ett scenariobaserat spel som används som metod och verktyg för strategisk dialog mellan kommuner, regioner och nationella aktörer. Arbetet innefattar:
Speldesign och utveckling av prototyp
Samarbete med projektgruppen och externa aktörer
Anpassning av spelet utifrån användartester
Dokumentation och presentation av resultat
Projektet leds av Region Gotland och involverar en projektgrupp med representanter från de deltagande regionerna, FOI och Uppsala universitet. Uppsala universitet ansvarar för design och metodutveckling av projektets scenariobaserade spel, som fungerar både som metod och verktyg för strategisk dialog för både civila och militära planeringsprocesser.
Arbetet kräver närvaro på arbetsplatsen samt deltagande i eventuella kortare resor för genomförande tillsammans med projektpartners.

Kvalifikationer
Universitetsutbildning på grundnivå (kandidatutbildning) i speldesign/spelutveckling och en akademisk utbildning i projektledning.
God förmåga att arbeta självständigt och i team
Dokumenterade mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Erfarnehet av projektarbete tillsammans med både civila och militära aktörer, där spel används som metod. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet såsom att du är initiativtagande och har god samarbetsförmåga. Du ska självständigt kunna driva och slutföra dina arbetsuppgifter inom givna tidsramar.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av scenariobaserade spel och spel med funktioner utöver ren underhållning
Erfarenhet av spelmotorer, t.ex. Unity eller Unreal
Erfarenhet av projektarbete i samverkan med flera aktörer
Erfarenhet av samarbete med myndigheter med uppdrag inom samhällsberedskap, t.ex. myndigheten för samhällsberedskap(MSB) och Försvarshögskolan(FHS) totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).
Kunskap om samhällsplanering, totalförsvar eller strategiska processer
Förmåga att skapa inkluderande miljöer och erfarenhet av engagemang i spelrelaterade nätverk eller projekt.
Om anställningen
Anställningen är tillsvidare så länge finansiering för projektet finns. Omfattningen är 50 %. Tillträde 23 Februari 2026 eller enligt överenskommelse, dock längst till 27 oktober 2027. Vissa resor kan förekomma.
Placeringsort: Visby, Campus Gotland
Upplysningar om anställningen lämnas av: Olle Jansson , 018-471 8220, olle.jansson@speldesign.uu.se
Välkommen med din ansökan senast den 06 februari 2026, UFV-PA 2026/141.
Ansökningsförfarande:
Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver dig själv och din erfarenhet, samt förklarar varför du söker tjänsten (max en sida).
Dessutom ska ansökan innehålla ett CV,
Om Campus Gotland:
Campus Gotland är ett nav för universitetets forskning och utbildning inom hållbarhet. Läs mer om Campus Gotland här.
Ta reda på hur det är att bo på Gotland.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
