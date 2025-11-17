Projektledare inom trafikutrustning
Brinner du för teknik, samhällsnytta och ledarskap? Som projektledare inom trafikutrustning får du driva projekt som bidrar till en tryggare och smartare vägtrafik.
Vi söker nu en projektledare inom Trafikutrustningar med placering i Solna. I arbetet ingår bland annat att genomföra förebyggande och avhjälpande underhåll samt reinvesteringar för trafikutrustningar inom områden som:
Trafiksystem såsom motorkontrollsystem (MCS), trafikmätning, trafiksignaler och trafikinformation
Tekniska lösningar inom komplexa anläggningar som t.ex. tunnlar och öppningsbara broar
Utveckling och uppgraderingar av trafiksystemen
Som projektledare arbetar du som del av eller leder projekt från planering, under genomförande och till avslut. Du arbetar tätt ihop med resurser som projektingenjörer, byggledare och tekniska specialister.
Några av de viktigaste målen och uppgifterna som kommer att ingå i din roll är att:
Styra och leda entreprenadkontrakt
Planera, budgetera och genomföra upphandlingar för egen verksamhet
Kontinuerligt följa upp verksamheten mot uppsatta mål gällande tid, kostnad och innehåll
Arbeta proaktivt med risk, hållbarhet, säkerhet och arbetsmiljö
Säkerställa att arbetet genomförs enligt gällande lagar, regler och interna arbetsinstruktioner
Medverka vid framtagande av verksamhetsplaner och prognosarbete
Din utveckling
För dig som projektledare i Trafikverket är utvecklingsmöjligheterna stora. Vi vill att du ska nå din fulla potential, oavsett om du vill bredda dina kunskaper, utvecklas och kliva in i en chefsroll eller specialisera dig. Du kommer att tillhöra en av Sveriges största beställarorganisationer, och den samlade projektledarkompetensen hos våra cirka 1500 projektledare är unik.
Som projektledare har du tillgång till olika forum för erfarenhetsutbyten, nätverk, utbildningar samt talang- och utvecklingsprogram. Trafikverket kan erbjuda dig en modern arbetsplats där vi möter varandra med respekt och omsorg i en öppen och nyskapande kultur. Hos oss lönar sig alltid goda prestationer, men vi är samtidigt noggranna med att skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete, familj och fritid. Vi är stolta över att ha utsetts till en av Sveriges bästa arbetsgivare.
Övrig information
Tjänstens placeringsort är Solna. Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan du jobba på distans upp till två dagar i veckan.
För att undvika att du missar viktig information om din ansökan behöver du se till att hålla dig uppdaterad via "Min karriärsida"! Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! Du kan med fördel även lägga till den mejladressen i dina mejlkontakter.
I denna rekrytering kan webbaserade tester användas som en del i urvalet.Kvalifikationer
Du är en driven och analytisk projektledare med tidigare erfarenhet av att leda projekt. Ditt ledarskap präglas av att bygga förtroende, driva projekt självständigt och leverera resultat. Du har god kommunikationsförmåga som innebär att du förmedlar budskap på ett enkelt sätt, är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren. Du arbetar strukturerat, är proaktiv och har ett tydligt kvalitetstänk och din analytiska förmåga gör att du snabbt kan sätta dig in i komplexa sammanhang.
För att lyckas i rollen behöver du ha
universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 hp/120 p med teknisk inriktning, men du kan även ha en annan utbildningsbakgrund kompletterad med relevant erfarenhet från projektledning och/ eller branscherfarenhet som Trafikverket bedömer som likvärdig
aktuell och relevant erfarenhet inom entreprenadverksamhet som beställare, konsult eller entreprenör
aktuell och relevant erfarenhet som projektledare
körkort för personbil
goda kunskaper i svenska i tal och skrift
goda kunskaper i engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du även har erfarenhet av att arbeta med
trafiksystem såsom motorkontrollsystem (MCS), trafikmätning och trafikinformation
upphandlingar och entreprenader enligt LOU och AB/ABT
kalkyl, prognos och kostnadsuppföljning
förhandling och kontraktshanteringSå ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Inom verksamhetsområde Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Kompetensutveckling står högt på vår agenda, oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig i yrkeslivet. Hos oss gör du skillnad!
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-12-07
