Projektledare inom taktil produktion
Myndigheten för tillgängliga medier / Kulturjobb / Malmö Visa alla kulturjobb i Malmö
2025-12-12
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Myndigheten för tillgängliga medier i Malmö
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vill du vara med och stärka allas rätt till tillgänglig läsning? Är du en projektledare med intresse för tillgänglighet och framtidens taktila läsning? Nu har du chansen att bidra till ett viktigt demokratiskt uppdrag som Projektledare inom taktil produktion.
Myndigheten för tillgängliga mediers vision (MTM) är ett samhälle där all läsning är tillgänglig. Vi är ett nationellt kunskapscentrum för tillgängliga medier som arbetar för att alla ska ha tillgång till nyheter, litteratur och samhällsinformation. Detta utifrån var och ens förutsättningar, oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning.
Om jobbet
Som projektledare inom det taktila området driver du utvecklingsprojekt som stärker och utvecklar tillgången till taktil läsning. Du leder utvecklingen av mer komplext innehåll, till exempel med musiknoter, olika språk. Du ansvarar för frågor som rör formatutveckling för både produktion, lagring och konsumtion. I rollen ingår att initiera, planera och genomföra utvecklingsprojekt både inom myndigheten och som en del av Punktskriftsnämndens uppdrag samtidigt som du följer utvecklingen i omvärlden och etablerar relevanta internationella kontakter och samarbeten.
Du arbetar strategiskt med frågor som rör taktil läsning och blir en central aktör i den fortsatta utvecklingen av vårt arbete med punktskrift. Arbetet omfattar även testning av nya produkter, metoder och format för att säkerställa kvalitet och användbarhet.
I det dagliga samarbetar du nära vårt taktila team och specialister inom talproduktion. Tjänsten kan innebära resor, främst i samband med projekt, samarbeten och internationella kontakter.
Du tillhör enheten Medier och tjänster. På enheten är vi just nu 22 kollegor. Vårt kontor finns i Malmö med möjlighet till visst distansarbete.
Om dig
Vi söker dig som vill bidra till allas rätt att läsa på sina villkor, genom hela livet. Du utgår från läsarens behov och ser till helheten. Du är samarbetsinriktad, generös med din kunskap, prestigelös och nyfiken på nya utmaningar. För dig är ett positivt och inkluderande arbetsklimat viktigt. Med hänsyn till en förändrad omvärld och användarnas behov är det även viktigt att du välkomnar utveckling, förändring och ett flexibelt förhållningssätt.
Vi söker dig som har
• arbetserfarenhet av att leda stora och komplexa projekt under en längre tidperiod
• formatkunskap såsom exempelvis xml, EPUB3
• mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
Det är meriterande om du har kunskap eller erfarenhet av
• vår målgrupp som är personer med synnedsättning eller blindhet
• språkstudier som exempelvis lingvistik
Du ska även
• visa på handlingskraft genom att identifiera behov, ta egna initiativ och sätta igång aktiviteter utan att invänta instruktioner.
• kunna arbeta självständigt genom att organisera och driva sina uppgifter framåt, göra välgrundade prioriteringar och säkerställa hög kvalitet i leveranserna.
• ha förmåga att etablera och upprätthåller professionella kontakter genom tydlig kommunikation, lyhördhet och ett förtroendeskapande sätt.
• bedöma situationer utifrån flera perspektiv, väger samman konsekvenser och mål och gör avvägningar som stödjer långsiktig utveckling.
• arbeta metodiskt och ordnat, skapar tydlighet i komplexa uppgifter och säkerställer att processer följs och dokumentation hålls korrekt.
Om arbetsgivaren
MTM erbjuder en attraktiv arbetsplats som strävar efter att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter för alla. Som arbetstagare vid MTM och i staten arbetar du på medborgarnas uppdrag - ett viktigt och ansvarsfullt åtagande. Som anställd på MTM känner du till och följer de lagar och regler som gäller i verksamheten, agerar sakligt och opartiskt, respekterar öppenhet och yttrandefrihet, behandlar alla lika och med respekt samt förenar service med effektivitet. Som medarbetare på MTM förväntas att du är öppen för nya idéer och välkomnar samverkan med andra. Vi eftersträvar en arbetsmiljö där varje medarbetare ges möjlighet att kombinera arbete och privatliv.
Om anställningen
Anställningen är tills vidare och inleds med provanställning i sex månader.
MTM tillämpar individuell lönesättning.
Tillträde snarast enligt överenskommelse.
Kontaktpersoner
Rekryterande chef:
Marie Ivarsson, marie.ivarsson@mtm.se
Fackliga representanter:
Maria Dahlbeck, maria.dahlbeck@mtm.se
Erik Johansson, erik.johansson@mtm.se
Ansökan
Du är välkommen att registrera din ansökan senast 11 januari 2026. Vi finns tillgängliga för frågor under vecka 2. Intervjuer planeras hållas i vecka 3, 4 och 6. Ange diarienummer MTM-P 2025/113 i din ansökan.
Besök gärna www.mtm.se
för mer information om myndighetens verksamhet.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Myndigheten För Tillgängliga Medier
(org.nr 202100-3591), http://www.mtm.se/ Arbetsplats
Myndigheten för tillgängliga medier Jobbnummer
9640526