Projektledare inom R&D
Avaron AB / Maskiningenjörsjobb / Finspång
2026-02-03
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en erfaren projektledare till ett uppdrag inom industriell produktutveckling, placerat i en R&D-miljö med fokus på Development & Standards. Rollen är central för att driva och leverera utvecklingsprojekt kopplade till gasturbinspaket, med ansvar för att arbetet genomförs strukturerat, effektivt och i linje med verksamhetens mål. Du blir en del av ett etablerat team med stark kompetens inom gasturbinutveckling, där man arbetar med både prediktiva och agila arbetssätt i en öppen och lösningsorienterad kultur.
ArbetsuppgifterLeda och styra utvecklingsprojekt från start till leverans
Ansvara för tid, kostnad och teknisk omfattning (scope) i projekt
Säkerställa leverans enligt fastställd scope, tidplan och budget
Ta fram och underhålla projektplaner (mål, strategi, bemanning, tidsplan, risker och resursallokering)
Följa upp framdrift och rapportera status, milstolpar och leverabler
Hantera förändringar och avvikelser samt vid behov eskalera till ledning
Identifiera, hantera och minimera projekt- och verksamhetsrisker
Leda, utveckla och motivera projektteamet i det dagliga arbetet
Samarbeta med program managers och angränsande projekt för att säkerställa helhet och undvika överlapp
Säkerställa att projektleveranser realiserar nyttan enligt fastställd business case
KravMinst 3-4 års erfarenhet som projektledare eller i annan relevant ledande roll
Erfarenhet av projektledning inom R&D eller teknisk utveckling
Erfarenhet av, eller god förståelse för, gas turbine package area
Mycket god kommunikativ förmåga i svenska och engelska, i tal och skrift
MeriterandeTeknisk bakgrund eller kunskap inom elektriska system
Erfarenhet av mekaniska system och/eller styr- och reglersystem
Erfarenhet av att arbeta i eller leda agila projekt
Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
Sista dag att ansöka är 2026-02-23
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
