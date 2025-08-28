Projektledare inom R&D
Vi söker dig som vill kombinera teknik, projektledning och hållbarhet! Här får du fullt ansvar för spännande R&D-projekt - från idé till färdig produkt - och blir en nyckelspelare i att skapa lösningar som minskar utsläpp och formar framtidens energisystem.
OM TJÄNSTEN:
Som R&D-projektledare blir du en central del i utvecklingen av framtidens energiförsörjning. Din vardag präglas av projektmöten med olika team där du följer upp status, koordinerar leverabler och säkerställer att projekten når sina milstolpar. Du leder tvärfunktionella team bestående av områdesexperter och konstruktörer från flera discipliner, där alla bidrar till att skapa de bästa tekniska lösningarna. Som projektledare har du helhetsansvar från projektstart till leverans och uppföljning. Det innebär att du driver planering, kvalitet, kostnader och resursstyrning samtidigt som du följer företagets R&D-process för produktutveckling.
Projekten varierar i storlek och kan bestå av 3-10 personer, ofta i samarbete med internationella partners med olika bakgrund, kultur och arbetssätt. Detta gör rollen global, mångfacetterad och utvecklande. Du blir en del av ett erfaret team på sex R&D-projektledare som tillsammans har byggt upp en dynamisk och framåtblickande avdelning.
VI SÖKER DIG SOM:
Har en teknisk eftergymnasial utbildning, troligtvis inom maskinteknik eller motsvarande område, eller flerårig erfarenhet av tekniskt arbete
Har tidigare erfarenhet av arbete som projektledare eller annan teknisk ledarroll
Har tidigare erfarenhet av att arbeta med styrsystem, gärna PCS7 eller SPPA-T3000
Kan kommunicera obehindrat i tal och skrift på såväl svenska som engelska
Om du har tidigare erfarenhet av arbete med gasturbiner, så som driftsättning eller konstruktion, ses det som meriterande
I rekryteringen kommer även stor vikt läggas vid personlig lämplighet. För att passa i den här rollen krävs att du är en person med stort driv och vilja att ta dig framåt. Därtill krävs att du är noggrann och duktig på att strukturera samt planera ditt arbete. Du kommer arbeta i en internationell miljö med kunder över hela världen, vilket gör att du behöver vara skicklig på att kommunicera med många olika typer av människor och hantera kontakten på ett professionellt sätt.
OM KUNDFÖRETAGET:
Kunden är ett globalt ledande företag inom energiteknik, som fokuserar på hållbara och innovativa lösningar för att möta världens energibehov. Företaget arbetar med banbrytande teknik och utvecklar produkter och system för kraftproduktion, energiöverföring och industriella applikationer. Kunden strävar efter att möjliggöra en övergång till mer miljövänliga energikällor och erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där innovation och hållbarhet står i fokus. Här ges du möjlighet att vara en del av utvecklingen av framtidens energisystem och samarbeta med experter i teknikens framkant.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du till en början kommer att vara anställd av Friday. Ambitionen från Kunden och vår sida är att du efter 6-12 månader blir direktanställd hos kunden.
ÖVRIG INFO:
Omfattning: heltid
Start: Omgående
Placering: Finspång
Rekryteringsansvarig: Viktoria Ringebrant
Lön: Marknadsmässig månadslön
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen. Vi tar inte emot ansökningar via mejl.
OM FRIDAY:
Genom att vara en partner både till våra kandidater och kunder strävar vi efter att hitta den bästa matchningen. Det gör vi genom att lära känna våra kunder och kandidater på riktigt! Vi ser självklart till att kunskaps- och erfarenhetskrav matchar, men framförallt lägger vi vikt vid samsyn kring värderingar och företagskultur som båda parter värdesätter.
Vår passion är att hjälpa människor till rätt roll, arbetsplats och sammanhang inom IT och teknik. Därför grundade vi Friday med ambition att hjälpa dig till jobbet som ger dig fredagskänslan - varje dag!
Vi riktar oss främst till dig som är i början av din karriär eller studerar vid högskola/universitet inom IT och Teknik.
Vår övertygelse är att människor uppnår sin fulla potential när man ser fram emot att gå till jobbet varje morgon. "Friday - everyday", hur låter det?
