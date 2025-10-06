Projektledare inom järnväg
2025-10-06
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
Vill du driva spännande, innovativa och hållbara järnvägsprojekt tillsammans med engagerade kollegor? Välkommen att söka jobb hos oss som Projektledare inom järnväg med placering i Luleå!
Projektledare inom järnvägPubliceringsdatum2025-10-06Dina arbetsuppgifter
För dig som projektledare på Trafikverket inom verksamhetsområde Investering är utvecklingsmöjligheterna stora. Vi vill att du ska nå din fulla potential som medarbetare och vi vill utvecklas tillsammans med dig. Genom att ingå i beställarorganisationen kommer du vara en samhällsbyggare som är med och formar framtidens infrastruktur!
Som projektledare samordnar du infrastrukturprojekt inom järnväg genom hela kedjan från planering, projektering, avtal till byggande och uppföljning. Arbetet sker i nära samarbete med bland annat projektingenjör, specialister, konsulter och entreprenörer. Du ansvarar för att styra och följa upp projektet avseende mål, strategi, tidsstyrning, ekonomi och administration. Det är ett omväxlande uppdrag att arbeta som projektledare där du gör samhällsnytta, får möjlighet att arbeta i team och får ta ett stort eget ansvar.
Resor kan förekomma i tjänsten, omfattning och destination varierar beroende på verksamhetens behov.
Din utveckling
För dig som projektledare i Trafikverket är utvecklingsmöjligheterna stora. Du tillhör en av Sveriges största beställarorganisationer och den samlade projektledarkompetensen hos våra cirka 1 000 projektledare är unik. Som projektledare har du tillgång till olika forum för erfarenhetsutbyten, nätverk, utbildningar samt talang- och utvecklingsprogram. Trafikverket erbjuder dig en modern arbetsplats där vi möter varandra med respekt och omsorg i en öppen och nyskapande kultur. Vi drivs av goda prestationer, men vi är samtidigt noggranna med att skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete, familj och fritid. Vi är stolta över att ha utsetts till en av Sveriges bästa arbetsgivare.
Övrig information
Vänligen bifoga ditt CV till ansökan.
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! För att undvika att information gällande din ansökan klassas som SPAM kan du med fördel lägga till vår e-postadress: noreply@heroma.se
i dina e-postkontakter.
Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.
Intervjuer sker digitalt via Skype, preliminärt i mitten på november.
Vid eventuella frågor om tjänsten, kontakta rekryterande chef Simon Lövgren, se kontaktuppgifter nedan.Kvalifikationer
Vem är du?
Vi letar efter dig som trivs i ledarrollen och som med ditt engagemang kan inspirera, motivera och samordna ditt team. Du har en förmåga att se lösningar där andra ser problem och tycker om att ta dig an komplexa utmaningar. Kommunikation är en av dina styrkor, du kan förklara på ett tydligt sätt, lyssna in och skapa förtroende i dialogen med både kollegor och samarbetspartners.
För dig är samarbete en självklarhet. Du vet att de bästa resultaten uppnås tillsammans och du är nyfiken på att förstå dina kollegors specialistområden för att få hela bilden av projektet. Dessutom har du ett genuint intresse för järnväg och en vilja att vara med och utveckla en bransch som gör skillnad för både människor och samhälle.
Vi söker dig som
har universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120p) med teknisk inriktning alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdigt
har några års aktuell arbetslivserfarenhet som projektledare, platschef, uppdragsledare eller annan liknande ledande roll inom anläggningsbranschen
har erfarenhet av arbete med budget, prognoser och ekonomisk uppföljning
har aktuell kunskap inom entreprenadjuridik i ett eller flera av områdena AB/ABT/ABK och AMA
har god kontrakts- och förhandlingsvana samt erfarenhet av upphandling
har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
har giltigt körkort för personbil
Det är meriterande om du
har arbetat inom järnväg och med tillhörande tekniska regelverk
har erfarenhet av projektledning inom väg och/eller järnväg
har goda kunskaper i engelska, såväl tal som skriftSå ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Inom Investering leder vi de flesta av Trafikverkets projekt inom ombyggnation och nyinvesteringar. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
