Projektledare inom järnväg
2025-09-02
Vill du bidra till samhällsutvecklingen genom att leda järnvägsprojekt tillsammans med engagerade kollegor? Välkommen att söka jobb hos oss som Projektledare inom järnväg med placering i Malmö!
Trafikverket är Sveriges största beställare i anläggningsbranschen. Som projektledare hos oss har du stora möjligheter att påverka hur vi levererar samhällsnytta till våra största kunder - svenska folket och näringslivet.
Hos oss kommer du driva och leverera projekt som kommer göra skillnad i vårt järnvägsnät i lång tid framöver. Du kommer leda projektteam bestående av olika projektledningsfunktioner, tekniska specialister, kontrakterade konsulter och entreprenörer. Du bidrar med motivation och inspiration till ditt projektteam för att skapa en bra arbetsmiljö och starka samarbeten.
Det här är en roll som också innebär kontakt med allmänheten, kommuner och andra myndigheter- både för att lyssna in deras behov och åsikter men också samarbeta för att hitta bästa lösningen. Rollen innebär också uppföljning av tid, kostnader, kvalitet och att hantera risker. Du ansvarar för helheten när det gäller att leda, styra och följa upp järnvägsprojekten genom samtliga faser; projektering, produktion, överlämnande- och att dessa anpassas efter projektets förutsättningar. Vidare arbetar du för att arbetet ska genomföras enligt de lagar, regler, bestämmelser och interna arbetsinstruktioner som finns.
Den enhet du kommer att tillhöra består av 17 projektledare och projektingenjörer där vi alla arbetar med järnvägsprojekt och är placerade i Malmö. Våra projekt har en budget mellan 10 miljoner kronor till 1 miljard och exempel på projekttyper kan vara stationsupprustningar, nya plattformar och mötesspår, spår-och växelbyten, bangårdsombyggnader och signalåtgärder.
Du kommer att arbeta med flera projekt runtom i Skåne och vi försöker alltid matcha projekten med den kompentens du besitter och den utveckling du önskar ha. Som projektledare hos oss präglas ditt ledarskap av att du bygger förtroende, levererar resultat och driver utveckling. Du kommer att tillhöra en grupp där engagerade projektledare och projektingenjörer prestigelöst delar med sig av goda exempel och tar stöd av varandra.
Din utveckling
För dig som projektledare i Trafikverket är utvecklingsmöjligheterna stora. Du kommer att tillhöra en av Sveriges största beställarorganisationer och den samlade projektledarkompetensen hos oss är unik. Som projektledare har du tillgång till olika forum för erfarenhetsutbyten, nätverk samt utbildningar för din och projektens utveckling. Trafikverket kan erbjuda dig en modern arbetsplats där vi möter varandra med respekt och omsorg i en öppen och nyskapande kultur. Hos oss lönar sig alltid goda prestationer, men vi är samtidigt noggranna med att skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete, familj och fritid.
Övrig information
Vänligen bifoga ditt CV till ansökan.
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! För att undvika att information gällande din ansökan klassas som SPAM kan du med fördel lägga till vår e-postadress: noreply@heroma.se
i dina e-postkontakter.
Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.
Intervjuer sker digitalt via Skype under vecka 40-41.Kvalifikationer
Vem är du?
För att lyckas i rollen har du en god ledarförmåga där du tar ansvar, skapar tillit och bygger förtroende i ditt team. Du driver dina åtaganden på ett affärsmässigt sätt och levererar resultat som bidrar till att organisationen når sina mål och skapar nytta. Du har en pedagogisk kommunikationsförmåga, vilket innebär att du är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren. Vidare har du lätt för att strukturera i ditt arbete och trivs när du får använda din goda problemlösningsförmåga.
Vi söker dig som
har en universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120 p) med inriktning teknik. Alternativt har du en annan utbildningsbakgrund i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig
har några års aktuell arbetslivserfarenhet som projektledare, platschef, uppdragsledare eller annan liknande ledande roll inom infrastrukturprojekt
har mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
har körkort för personbil
Det är meriterande om du
har aktuell arbetslivserfarenhet av järnvägsprojekt i ledande roll, såsom projektledare, platschef, uppdragsledare eller motsvarande
har kontrakts- och förhandlingsvana inom entreprenadjuridik (AB, ABT och ABK)Så ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Inom Investering leder vi de flesta av Trafikverkets projekt inom ombyggnation och nyinvesteringar. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Ersättning
Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-09-22
