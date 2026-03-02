Projektledare inom IT-säkerhet
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Du kliver in i en organisation i förändring där flera IT-tjänster vidareutvecklas för att stärka verksamhetens digitala förmågor. I rollen driver du strategiskt viktiga initiativ inom IT-säkerhet, med ett centralt fokus på att leda införandet av application control för att skydda digitala resurser. Du arbetar i en miljö med många intressenter och behov av tydlig styrning, uppföljning och rapportering, där projektmetodiken PPS används och Antura är verktyget för projektuppföljning.
ArbetsuppgifterLeda och driva projekt inom IT-säkerhetsområdet, inklusive införande av application control i en enterprise-miljö
Planera, leda, styra, samordna, följa upp och rapportera projektarbete
Ta fram direktiv och projektplaner
Genomföra kravinsamling, analyser och omvärldsbevakning
Säkerställa samordning mellan tekniska och verksamhetsnära delar av organisationen
Leda implementering och förankring av lösningar i verksamheten samt driva förändringsarbete kopplat till införanden
Samverka med intressenter och genomföra löpande avstämningar med projektägare och styrgrupp
Säkerställa att leveranser sker i enlighet med tillämpliga lagar, standarder och riktlinjer inom IT-säkerhet
KravDokumenterad erfarenhet av att leda IT-projekt som projektledare
Dokumenterad erfarenhet av att leda projekt inom IT-säkerhetsområdet
Dokumenterad erfarenhet av relevant projektmetodik, exempelvis Prince2 eller PPS
Dokumenterad erfarenhet av projekt inom applikationskontroll i en enterprise-miljö
Dokumenterad erfarenhet av att leda utveckling av IT-kontrollförmågor i stora och komplexa organisationer (mer än 10 000 anställda)
Dokumenterad erfarenhet av kommunal verksamhet eller motsvarande
Dokumenterad erfarenhet av komplexa organisationer (mer än 10 000 användare)
Dokumenterad erfarenhet av att hantera lagar, standarder och riktlinjer inom IT-säkerhet, exempelvis NIS-direktivet, GDPR och ISO 27001
Utbildningar eller certifieringar inom IT-säkerhet
MeriterandeErfarenhet av projektuppföljning i AnturaSå ansöker du
