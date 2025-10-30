Projektledare inom IoT - Internet of Things
2025-10-30
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karlstads Energi AB i Karlstad
Karlstads Energi
Vill du vara med och skapa ett mer hållbart Värmland?
Hos oss på Karlstads Energi får du chansen att påverka framtiden - på riktigt. Vi verkar inom elhandel, elnät, stadsnät, fjärrvärme och återvinning, och tillsammans med våra engagerade medarbetare driver vi utvecklingen mot en trygg och hållbar energiförsörjning - alltid med omtanke om både människor och miljö.
Våra värdeord ansvar, mod och omtanke genomsyrar allt vi gör - i mötet med varandra, våra kunder och vår omvärld. Oavsett om du är ingenjör, tekniker, säljare eller projektledare är du en viktig del av något större.
Som arbetsgivare värnar vi om både din professionella och personliga utveckling. Hos oss får du goda möjligheter att påverka din vardag genom bland annat flextid, semesterväxling och arbetstidsförkortning. Vi erbjuder också generöst friskvårdsbidrag, tillgång till gym och gemensamma aktiviteter som stärker både gemenskap och välmående.
Hos Karlstads Energi blir du del av en arbetsplats som uppmuntrar nyfikenhet, engagemang och utveckling. Vi är Karlstads största kommunala bolag - och här får du utvecklas, utmanas och göra verklig skillnad.
Är du redo att forma framtidens energi tillsammans med oss?
Vill du vara med och utveckla framtidens smarta samhälle? Vi söker nu en vikarierande projektledare med teknisk inriktning som vill arbeta i gränslandet mellan teknik, affär och samhällsutveckling.
Hos oss blir du en nyckelperson i arbetet med att skapa tekniska lösningar för våra kunder, stötta våra säljare i att driva affärer inom IoT (Internet of Things) och bidra till utvecklingen av Smarta Karlstad.
I din roll som projektledare inom IoT blir du en del av affärsområdet stadsnät som består av cirka 30 medarbetare som tillsammans driver, utvecklar och underhåller stadsnätet - en central del i Karlstads Energis arbete med digitalisering och framtidens kommunikation. Arbetet omfattar även stöd till drift och utveckling av IoT-nätet samt samverkan med flera olika funktioner inom bolaget.
Hos oss gör du skillnad varje dag. Genom att ta ansvar för din roll, visa mod i att hitta nya lösningar och agera med omtanke i samarbetet med kollegor, kunder och leverantörer, bidrar du till en hållbar och pålitlig teknikleverans.
Vi står inför många spännande utmaningar och söker dig som vill vara med och utveckla framtidens energilösningar - i ett arbete som är både meningsfullt och samhällsviktigt.Dina arbetsuppgifter
I rollen som projektledare inom IoT får du ett brett och varierat uppdrag där teknik, kundfokus och utveckling står i centrum. Du ansvarar för att ta fram tekniska lösningar inom områden som IoT, radioplanering, LoRa, WiFi, 3-5G och andra kommunikationslösningar. Tillsammans med våra säljare driver du affärer från idé till färdig lösning och bidrar till att skapa största möjliga kundnytta.
Du arbetar med att utveckla och förvalta vår IoT-plattform och våra visualiseringar, där du bland annat skapar kundanpassade dashboards och säkerställer att system och sensorer fungerar optimalt. I det dagliga arbetet har du kontakt med leverantörer, samarbetar med kollegor inom sälj, drift och kommunikation samt deltar i framtagandet av material till webbinarier, event och kampanjer. Du ansvarar även för att följa upp de leads som genereras i dessa sammanhang.
En viktig del av rollen är att följa teknikutvecklingen inom IoT och närliggande områden. Du håller dig uppdaterad genom att delta i relevanta utbildningar, forum och mässor, och delar med dig av kunskapen för att stärka bolagets kompetens inom området. Arbetet innebär visst resande, eftersom våra nio värmländska kommuner utgör ditt arbetsfält.
Tjänsten är ett vikariat som sträcker sig från 1 januari till 31 augusti.Kvalifikationer
Vi söker dig som drivs av teknikutveckling och av att överträffa kundens förväntningar. Du har ett genuint intresse för att förstå kundens behov och hjälpa dem att hitta lösningar. Som person är du kommunikativ, tillmötesgående och har lätt för att skapa nya kontakter och vårda befintliga relationer. Du trivs med att ha ett stort eget ansvar, är effektiv och tycker om att arbeta självständigt. Samtidigt är du social och trivs i samarbeten, eftersom rollen innebär många kontaktytor både internt och externt.
Du ska ha en teknisk utbildning eller ett gediget teknikintresse kombinerat med erfarenhet av projektledning. Du har god vana av att arbeta i Microsoft Office och olika system, och det är meriterande om du har erfarenhet av Microsoft PowerBI och ThingsBoard.
Du uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift, och har lätt för att kommunicera på ett tydligt och förtroendeingivande sätt.
Som person är du ansvarstagande, nyfiken och lösningsorienterad. Du trivs med att driva projekt självständigt men uppskattar också samarbetet i ett team där teknik och kundfokus möts. Eftersom tjänsten innebär resor inom Värmland är B-körkort ett krav.
Hos oss får du kombinera teknik, kundkontakt och samhällsnytta - och bidra till ett mer uppkopplat, avkopplat och hållbart Karlstad. Här möts du av engagerade kollegor, en kultur som präglas av ansvar, mod och omtanke samt stora möjligheter att påverka och utvecklas i din roll.
Vid nyanställning genomförs obligatoriskt alkohol- och drogtest, och giltig legitimation behöver
uppvisas vid intervjun.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
