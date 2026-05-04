Projektledare inom hållbarhet
2026-05-04
Publiceringsdatum2026-05-04Om tjänsten
Vi hjälper nu ett väletablerat fastighetsbolag med rekrytering av en projektledare inom hållbarhet för ett tidsbegränsat föräldravikariat på cirka 8 månader. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar ett stort fastighetsbestånd med fokus på kommersiella fastigheter såsom kontor, logistik, lager, handel, samhällsfastigheter samt bostäder. Det är ett företag med entreprenöriell anda som präglas av korta beslutsvägar, stark laganda och ett tydligt fokus på långsiktig utveckling och hållbarhet.
Dina framtida arbetsuppgifter
Som Projektledare inom hållbarhet får du en central roll i företagets fortsatta hållbarhetsarbete. Du arbetar aktivt med att driva initiativ och projekt kopplade till miljö, energi och klimat, samtidigt som du bidrar till att utveckla processer, rutiner och nya arbetssätt. Du fungerar som en intern stödfunktion gentemot flera regioner och samarbetar nära ledning, tekniska förvaltare och andra nyckelpersoner inom organisationen. Exemepl på arbetsuppgifter:
Uppföljning och analys av energi-, vatten-, värme- och kylförbrukning
Insamling och kvalitetssäkring av hållbarhetsdata
Implementering och utveckling av uppföljningssystem
Arbete med hållbarhets-, miljö- och energiledningssystem
Stöd i intern och extern hållbarhetskommunikation
Projektledning av initiativ såsom solcellsinstallationer och miljöcertifieringar
Framtagning av handlingsplaner för att nå uppsatta mål
Utveckling av metoder för att minska klimatpåverkan
Kontakt med entreprenörer, leverantörer och deltagande i upphandlingar
Vi söker dig som har
Högskoleutbildning inom hållbarhet, energi, miljö eller liknande område
Erfarenhet av hållbarhetsarbete, kan vara från arbetslivet eller relevanta projekt under studierna
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
God samarbetsförmåga och kommunikativ styrka
Ett strukturerat och lösningsorienterat arbetssätt
Vi ser det som meriterande
Erfarenhet från fastighets-, bygg- eller samhällsbyggnadsbranschen
Tidigare erfarenhet av projektledning
Kunskap inom energiuppföljning eller miljöledningssystem
För att lyckas i rollen tror vi att du är en engagerad, kommunikativ och relationsskapande person som trivs i samarbete med andra. Du är analytisk, prestigelös och motiveras av att driva förbättringsarbete. Vidare har du ett genuint intresse för hållbarhetsfrågor och håller dig uppdaterad inom området.
Övrig information
Start: omgående
Plats: centrala Stockholm
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Konsultuppdrag via Wrknest
Sök gärna så snart som möjligt då vi jobbar med löpande urval.
Om Wrknest
På Wrknest gör vi inte som alla andra. Vi tror på att hela tiden våga se nya möjligheter och tänka nytt. När vi startade var det för att utmana gamla sätt att rekrytera på.
Vi lever i en tid av snabb digital utveckling. Kunskap behöver förnyas kontinuerligt för att vara aktuell. Därför gäller det att kunna ställa om snabbt. Det här gör att vi inte enbart tittar på kandidatens CV vid en rekrytering. Istället ser vi till den samlade potentialen och erbjuder individanpassad upskilling. På så vis kan vi snabbt matcha de kunskapsbehov som finns just nu. Läs mer på www.wrknest.se
