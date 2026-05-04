Projektledare inom hållbarhet

Wrknest AB / Administratörsjobb / Stockholm
2026-05-04


Om tjänsten
Vi hjälper nu ett väletablerat fastighetsbolag med rekrytering av en projektledare inom hållbarhet för ett tidsbegränsat föräldravikariat på cirka 8 månader. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar ett stort fastighetsbestånd med fokus på kommersiella fastigheter såsom kontor, logistik, lager, handel, samhällsfastigheter samt bostäder. Det är ett företag med entreprenöriell anda som präglas av korta beslutsvägar, stark laganda och ett tydligt fokus på långsiktig utveckling och hållbarhet.
Dina framtida arbetsuppgifter
Som Projektledare inom hållbarhet får du en central roll i företagets fortsatta hållbarhetsarbete. Du arbetar aktivt med att driva initiativ och projekt kopplade till miljö, energi och klimat, samtidigt som du bidrar till att utveckla processer, rutiner och nya arbetssätt. Du fungerar som en intern stödfunktion gentemot flera regioner och samarbetar nära ledning, tekniska förvaltare och andra nyckelpersoner inom organisationen. Exemepl på arbetsuppgifter:

Uppföljning och analys av energi-, vatten-, värme- och kylförbrukning

Insamling och kvalitetssäkring av hållbarhetsdata

Implementering och utveckling av uppföljningssystem

Arbete med hållbarhets-, miljö- och energiledningssystem

Stöd i intern och extern hållbarhetskommunikation

Projektledning av initiativ såsom solcellsinstallationer och miljöcertifieringar

Framtagning av handlingsplaner för att nå uppsatta mål

Utveckling av metoder för att minska klimatpåverkan

Kontakt med entreprenörer, leverantörer och deltagande i upphandlingar

Vi söker dig som har

Högskoleutbildning inom hållbarhet, energi, miljö eller liknande område

Erfarenhet av hållbarhetsarbete, kan vara från arbetslivet eller relevanta projekt under studierna

Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift

God samarbetsförmåga och kommunikativ styrka

Ett strukturerat och lösningsorienterat arbetssätt

Vi ser det som meriterande

Erfarenhet från fastighets-, bygg- eller samhällsbyggnadsbranschen

Tidigare erfarenhet av projektledning

Kunskap inom energiuppföljning eller miljöledningssystem

För att lyckas i rollen tror vi att du är en engagerad, kommunikativ och relationsskapande person som trivs i samarbete med andra. Du är analytisk, prestigelös och motiveras av att driva förbättringsarbete. Vidare har du ett genuint intresse för hållbarhetsfrågor och håller dig uppdaterad inom området.
Övrig information
Start: omgående
Plats: centrala Stockholm
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Konsultuppdrag via Wrknest
Sök gärna så snart som möjligt då vi jobbar med löpande urval.
Om Wrknest
På Wrknest gör vi inte som alla andra. Vi tror på att hela tiden våga se nya möjligheter och tänka nytt. När vi startade var det för att utmana gamla sätt att rekrytera på.
Vi lever i en tid av snabb digital utveckling. Kunskap behöver förnyas kontinuerligt för att vara aktuell. Därför gäller det att kunna ställa om snabbt. Det här gör att vi inte enbart tittar på kandidatens CV vid en rekrytering. Istället ser vi till den samlade potentialen och erbjuder individanpassad upskilling. På så vis kan vi snabbt matcha de kunskapsbehov som finns just nu. Läs mer på www.wrknest.se .

Sista dag att ansöka är 2026-10-31
Wrknest AB (org.nr 559293-2213), https://careers.wrknest.se
Medborgarplatsen 25
118 72  STOCKHOLM
118 72  STOCKHOLM

