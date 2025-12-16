Projektledare inom Fördelningsstation 12 kV
2025-12-16
Konsultuppdrag
Uppdragsplats: Göteborg
Start: Q2 2026
Uppdragets längd: ca 2 år
Omfattning: Heltid
Projekt: Fördelningsstation 12 kV (mark, bygg, el, hårdvara)
Om uppdraget
Vi söker nu en erfaren projektledare till ett större och långsiktigt projekt i Göteborg - uppförande och installation av en 12 kV fördelningsstation. Projektet omfattar markarbeten, schaktnings- och grundläggningsmoment, byggnadsdelar samt installation av el och hårdvara.
Som projektledare kommer du ha en nyckelroll i att leda projektet genom hela dess livscykel - från planering och koordinering till uppföljning och leverans.
Detta är ett konsultuppdrag med start Q2 2026 och en uppskattad projekttid på ca 24 månader.Publiceringsdatum2025-12-16Dina arbetsuppgifter
I rollen ansvarar du för att leda och samordna projektets olika discipliner - från mark och bygg till el och hårdvara - och säkerställa att alla delar rör sig framåt på ett strukturerat sätt. Du driver projektets planering och tidplan, följer upp kostnader och arbetar aktivt med riskhantering för att skapa stabilitet genom hela genomförandet. Arbetet innebär löpande koordinering av entreprenörer, tekniska specialister och interna resurser, där din förmåga att hålla ihop informationsflödet blir central. Du följer upp leveranser, kvalitet, arbetsmiljö och myndighetskrav, och ansvarar för att projektets kommunikation och rapportering till beställaren sker korrekt och i rätt tid. I slutändan är det du som säkerställer att projektet når sina mål och levereras enligt överenskommen tidplan och budget.
Vi söker dig somHar flera års erfarenhet som projektledare inom energi, eldistribution, fördelningsstationer eller större mark/bygg-projekt
Har god teknisk förståelse för arbeten inom 12 kV eller motsvarande elnivåer
Är van att leda projekt med komplexa schaktnings- och markarbeten
Har erfarenhet av installation och integrationsarbeten inom el & HW
Har dokumenterad vana av att hantera entreprenörer, AMA-kontrakt och upphandling
Är strukturerad, kommunikativ och trygg i att driva projekt från start till mål
Talar och skriver svenska obehindrat
Som person är du
Du är en trygg och stabil ledare som utan problem hanterar flera arbetsflöden samtidigt och behåller både struktur och riktning även när tempot är högt. Med en naturligt lösningsorienterad inställning tar du dig snabbt an utmaningar och omsätter insikter i konkreta handlingar. Din kommunikation är tydlig och rak, och du har en stark förmåga att bygga förtroende både internt och externt. Samtidigt som du trivs med att arbeta självständigt och ta egna initiativ, är du lika skicklig på att samarbeta nära projektteamet och bidra till ett klimat där alla känner sig delaktiga och drivna mot samma mål.
Intresserad?
Skicka in din ansökan eller kontakta emma.tilson@atalent.se
för mer information om uppdraget. Vi intervjuar löpande. Ersättning
Månadslön - Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559019-5680) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9648339