Projektledare inom Eldistribution
Om bolaget
Bolaget är en etablerad aktör inom eldistribution med fokus på nybyggnation, ombyggnad och underhåll av elnät i norra Sverige. De driver projekt med hög kvalitet, säkerhet och hållbarhet som ledstjärnor och värdesätter engagerade projektledare som vill utvecklas och bidra till verksamhetens framgång.
Vad vi erbjuder
Du erbjuds en nyckelroll med stort ansvar och handlingsutrymme där du får leda elprojekt från start till mål. Rollen ger möjlighet att följa projekten hela vägen från kalkyl och planering till genomförande, uppföljning och avslut. Du blir en central del av projektleveransen och arbetar nära erfarna kollegor, entreprenörer och andra interna funktioner. Säkerhet, kvalitet och miljö är en självklar del av vardagen. Placeringsorten är flexibel och kan anpassas efter bostadsort. Kontor finns i Sundsvall, Hudiksvall, Örnsköldsvik, Östersund, Umeå och Luleå.
Vad tjänsten innebär
Som projektledare inom eldistribution ansvarar du för hela projektprocessen - från kalkyl och planering till genomförande, uppföljning och avslut. Du leder projekt med fokus på säkerhet, kvalitet, ekonomi och tidplan och arbetar nära kunder, entreprenörer och interna resurser.
I rollen leder och samordnar du elprojekt inom elnät, ansvarar för teknik, ekonomi och tidplan samt säkerställer att arbetet sker enligt gällande regelverk, ESA och elsäkerhetskrav. Du granskar teknisk dokumentation och projektering, följer upp projekt, hanterar kontrakt samt arbetar med kalkyl, anbud, materialinköp och kostnadsuppföljning.
Tjänsten är en heltidstjänst med start enligt överenskommelse. Provanställning kan tillämpas och bakgrundskontroll ingår i rekryteringsprocessen. Urval sker löpande.
Vem vi söker
Vi söker dig som har erfarenhet av projektledning inom eldistribution eller närliggande teknisk verksamhet och som trivs med att ta ansvar. Du är strukturerad, kommunikativ och drivs av att få projekt i mål med god kvalitet och kontroll.
Du har teknisk utbildning inom el eller energi på gymnasial eller eftergymnasial nivå samt god förståelse för ekonomi, budget och projektuppföljning. Du har kunskap om entreprenadjuridik enligt AB 04 och ABT 06, goda kunskaper i svenska och engelska, god datorvana samt B-körkort. Kunskap om eldistribution och lokala elnät är ett krav. Certifierad projektledarutbildning är meriterande.
Om 2Complete
Trygghet och förtroende är målen i 2Completes rekryteringsprocess. Detta uppnås genom ett nära och personligt samarbete med de kunder som valt oss som sin rekryteringspartner. Vår passion för att få ut människor i arbete och att få in rätt person i rätt sammanhang i arbetslivet, driver oss framåt.
2Complete Group samt alla dess dotterbolag är auktoriserade medlemmar inom Kompetensföretagen, Almega samt Svenskt Näringsliv och har varit det sedan 2011.
2Complete Group är Gasellen vinnare 2022, utmärkelsen som tilldelas Sveriges snabbast växande företag.
Sista dag att ansöka är 2026-06-26
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 2Complete AB
(org.nr 556811-8334)
972 31 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
2Complete Kontakt
Senior Recruiter
Emily Higgins emily.higgins@2complete.se +46733656832 Jobbnummer
9930946