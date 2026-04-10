Projektledare HR-system & utbildningsplattform
Vi söker nu en Projektledare HR-system & utbildningsplattform till vår kundVår kund skall initiera två projekt där det ena går ut på att ersätta dagens HR-plattform och det andra att införa en övergripande utbildningsplattform. Vi söker en projektledare som kommer att ha det övergripande ansvaret för att leda och operativt driva fram kravställning, beslutsunderlag inför upphandling samt implementation för dessa två initiativ.
Rollen är hands-on och kräver både strategisk förmåga och operativ leverans, med nära samverkan med HR, IT, verksamhetsrepresentanter och externa leverantörer.Projektledning och styrning
Upprätta och leda projektstruktur (tidsplan, aktiviteter, resurser, risker) enligt LK:s projektmodell. (en delmängd av props och pps)
Säkerställa framdrift enligt beslutade mål och scope
Förbereda och driva projekt- och styrgruppsmöten
Löpande rapportering av status, risker och beslutspunkter
Kravställning av funktionella krav
Planera och leda workshops/intervjuer med nyckelpersoner i koncernen
Strukturera behov från HR, chefer, medarbetare och utbildningsansvariga
Dokumentera och kvalitetssäkra:HR-processer (t.ex. masterdata, onboarding/offboarding, samtalsstöd, performance mgmt, kompetens, lönestöd, rapportering)
Utbildnings- och lärprocesser (LMS, utbildning, compliance, uppföljning)
Prioritera och formulera kraven på ett upphandlingsbart sätt.
Kravställning av arkitektur och Icke-funktionella krav
Informationssäkerhet
Skalbarhet
Användbarhet och användarupplevelse
Arkitektur
Integration & anpassning till befintlig IT-landskap.
Kommersiella krav
Licensmodeller
Avtalsvillkor
Support och SLA
Skallkrav:
Dokumenterad erfarenhet av att leda IT-nära upphandlings- och verksamhetsprojekt från större bolag.
Van att arbeta med intervjuer och workshop med seniora verksamhetsrepresentanter.
Kravmetodik inom både IT och verksamhet.
Grundläggande arkitekturförståelse (applikation, integration, information).
Börkrav:
Erfarenhet av HR-/LMS-lösningar
Erfarenhet av systemintegration
Erfarenhet av GDPR och informationsklassning Publiceringsdatum2026-04-10Dina personliga egenskaper
Självgående
Analytisk
Lösningsorienterad
Övrig information
Arbetet sker främst i vår kunds lokal i Bromma.Option på förlängning.
Kan detta vara ett uppdrag som passar dig?
Sök redan i dag eller kontakta oss så berättar vi gärna mer. Vi behöver en ansökan inkluderat CV och personligt brev på svenska som matchar vår kunds krav. Kunden kan fatta beslut tidigare än sista ansökningsdatum, urval och intervjuer sker löpande. NXT Interim och NXT Rekrytering är ett nischat och innovativt företag som är verksamma inom konsult och rekryteringsbranschen.
Vi är verksamma inom HR, IT, Ekonomi, Sälj och Marknad och har över 20 års erfarenhet i branschen. Vi erbjuder våra konsulter bl.a sjukförsäkring, remote-arbetsplatser och flera andra förmåner som förgyller deras vardag. Vid anställning tillämpar vi kollektivavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NXT Interim Stockholm AB
(org.nr 559277-4078), http://nxtinterim.se/
112 26 STOCKHOLM Kontakt
Gig Manager - Recruiter
Maria Bengtsson maria.bengtsson@nxtinterim.se +46725992025
