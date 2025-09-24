Projektledare gaming och e-sport
2025-09-24
Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Brinner du för gaming och e-sport? Vill du vara med och bidra till att Jönköpings kommun behåller sin starka ställning som "the city of gaming"? Då har du ett jobb att söka!
Ditt nya jobb!
Projektledaren för gaming och e-sport kommer att ha en samordnande, ledande och koordinerande roll i arbetet med att utveckla Jönköpings kommun som den givna platsen för utveckling av gaming och e-sport.
Uppdraget har sin bas i ett fortsatt stort engagemang i berörda organisationer, exempelvis föreningar, kommunens förvaltningar, privata aktörer, kommunala bolag och Jönköping University. Projektledaren ska ta fram en övergripande gemensam aktivitetsplan och genom god samverkan med berörda, säkerställa kortsiktig och långsiktig utveckling av gaming och e-sport i Jönköpings kommun.
Projektledaren ska också aktivt arbeta för att positionera Jönköpings kommun inom gaming och e-sport genom att arbeta med synlighet och marknadsföring i olika forum.
Projektledaren kommer att vara placerad i Rådhuset och rapportera till kommunens näringslivschef. Projektledaren kommer att ha stöd av en styrgrupp och en referensgrupp bestående av representanter från olika berörda organisationer
Arbetsuppgifter utan inbördes ordning:
- Ta fram en övergripande gemensam aktivitetsplan och inriktning för gaming och e-sport i Jönköpings kommun utifrån målbilden
- Samla, paketera och marknadsföra det som sker i Jönköpings kommun kring gaming, e-sport och digital kultur
- Stimulera initiativ inom gaming och e-sport och förverkliga det i samarbete med verksamheter, näringsliv och föreningar
- Sammankalla styrgruppen och följa upp styrgruppens beslut
- Sammankalla referensgruppen och följa upp referensgruppens beslut
- Driva och utveckla det lokala aktörsnätverket inom gaming och e-sport
- Primär kontakt och företrädare för gaming och e-sport i Jönköpings kommun
- Samverka med lokala, nationella och internationella aktörer för stärkt positionering
Din kompetens
Eftergymnasial utbildning inom relevant område, exempelvis gaming, projektledning eller marknadskommunikation.
Dokumenterad erfarenhet av projektledning är ett skall-krav, gärna i stora organisationer och i en komplex struktur. Du har ett genuint intresse av gaming och e-sport, gärna även arbetslivserfarenhet inom området.
Arbetsuppgifterna kräver en mycket god kommunikativ förmåga och vana att arbeta självständigt, men med insikten i att utveckla samarbeten där det behövs.
Du har minst fem års arbetslivserfarenhet. Meriterande är lokal kännedom om relevanta aktörer i Jönköpings-området.
Uppdraget kräver också god kunskap i svenska och engelska i tal och skrift.Publiceringsdatum2025-09-24Dina personliga egenskaper
Du behöver ha förmågan att både arbeta självständigt med eget driv, samtidigt som du i många sammanhang behöver samverka och bygga konstellationer av aktörer för att genomföra aktiviteter. Det är viktigt att du kan balansera ditt arbete och skapa en långsiktigt hållbar arbetsbelastning.
Du värdesätter goda relationer och du har hög social kompetens. Du har förmågan att anpassa dig till olika situationer beroende på om du exempelvis möter föreningsföreträdare, näringsidkare eller tjänstepersoner. Du är bekväm i att arbeta med styrgrupp och referensgrupp, där du kan få stöd av beslutsfattare från olika organisationer.
Bra att veta
Anställningen är på heltid och tidsbegränsad till ett år från tillträdesdatum. Sista ansökningsdatum är 18 oktober 2025. Intervjuer sker löpande, vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Vill du veta mer?
Kontakta Sven Rydell, näringslivschef, på e-post sven.rydell@jonkoping.se
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som projektledare gaming och e-sport!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
