Projektledare FTN
2025-08-29
Vill du också arbeta i en miljö där du blir en kugge i en samhällsviktig verksamhet? Vill du påverka och bidra till Sveriges säkerhet och att vi kan fortsätta leva i ett demokratiskt land? I Försvarsmakten gör alla våra medarbetare skillnad för Sverige varje dag.
Om enheten
FMTIS Systemenhet ansvarar för teknik och materiel i Försvarsmaktens fasta ledningsstödsystem, teknisk och infrastrukturell design och arkitektur av den försvarsmaktsgemensamma informationsinfrastrukturen.
Nätplaneringsavdelningen, där tjänsten är placerad, ansvarar bl.a. för utvecklingen av försvarsmaktens fasta telekommunikationsnät (FTN). Vi är ca 50 medarbetare med placering på ett flertal orter.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Du kommer att ansvara för teknikomsättning, renovering/modifiering samt avveckling avseende FMTIS anläggningar i regionen. Du arbetar i team med andra avdelningar/sektioner inom FMTIS samt med externa leverantörer inför överlämningar av anläggningar. Arbetet utförs till stor del vid Försvarsmaktens anläggningar vilket kan medföra ett stort antal resor i tjänsten. Försvarsmakten är i stark tillväxt så arbetsuppgifterna kan komma att utvecklas över tid.
KRAV
Kvalifikationer
• Goda kunskaper i funktion, uppbyggnad och utbyggnad av telekommunikationer och dess infrastruktur
• Gymnasieutbildning med godkända betyg
• God kommunikativ förmåga
• God förmåga att arbeta såväl i grupp som självständigt
• Körkort lägst B
• Aktuell erfarenhet av att arbeta i Microsoft Office
Vi söker dig som är engagerad och vill utvecklas i din roll. Du är en god lagkamrat samtidigt som du gärna tar initiativ och eget ansvar.
Som person är du trygg, har god pedagogisk förmåga och är lyhörd. I perioder bedrivs arbetet med hög intensitet och under tidspress, vilket ställer krav på din förmåga att arbeta effektivt och prioritera utan att göra avkall på kvalitet. Du har hög ansvarskänsla, god förmåga att arbeta såväl i grupp som självständigt.
Du behöver inte kunna allt men du ska vara nyfiken, flexibel och öppen!
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Eftergymnasial utbildning eller erfarenhet inhämtad på annat sätt som arbetsgivaren bedömer likvärdigt
• God kännedom om Försvarets telenät (FTN) och dess telekominfrastruktur
• Projektledarutbildning
• Erfarenhet av MS Visio
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättsvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Vi erbjuder dig följande
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Våra anställda har ett flertal olika förmåner, bland annat:
• Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och dina karriärsmål
• Tre timmar träning i veckan på arbetstid, på våra egna träningsanläggningar eller där vi har avtal
• Bra balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid samt 28-35 semesterdagar beroende på din ålder
• Lönetillägg vid föräldraledighet och VAB
• Möjlighet att växla semesterdagar mot extra pensionsavsättning
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Arbetsort: Luleå. Befattningen medför tjänsteresor både över dagen men också under längre perioder.
Tillträdesdatum: Snarast enligt överenskommelse.
Upplysningar om befattningen
Jesper Landin
Upplysningar om rekryteringsprocessen
Sabina Packalén
Fackliga företrädare
SACO Agnetha Landquist
OFR/S Martin Sparr
SEKO-F Matz Felix
OFR/O Heikki Videll
Samtliga nås via växeln på 08-788 75 00 Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2025-09-26. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har över 1 800 medarbetare på mer än 30 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
