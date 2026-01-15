Projektledare Framtidsrusta barn och unga
2026-01-15
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
Vill du driva arbetet med att framtidsrusta barn och unga i Sjuhärad?
Är du en strategisk och strukturerad person som trivs i en yrkesroll där arbetsuppgifterna är varierande och där du får ta stort eget ansvar? Drivs du dessutom av möjligheten att göra skillnad och vill bidra till att barn och unga i Sjuhärad ska ha de bästa förutsättningarna för en bra start i livet? Nu har du chansen att få ett intressant uppdrag i ett projekt med bred ansats som spänner över flera olika verksamhetsområden.
Om arbetet
Att framtidsrusta barn och unga kräver tidiga insatser och att framgångsrika metoder delas och sprids. Vi behöver främja god och jämlik hälsa, motivation och framtidstro samt skapa förutsättningar för meningsfull fritid, sociala nätverk och att fler klarar skolan. Unga ska känna att de är delaktiga i samhället, blir lyssnade på och kan påverka både sitt liv och samhället. Som projektledare kommer du att vara ansvarig för att starta upp och driva ett arbete med kommunerna i Sjuhärad för att framtidsrusta barn och unga. Insatsen ska stödja kommunernas arbete, genom att initiera, rigga och sjösätta projekt samt bygga, paketera och sprida kunskap och lärdomar. Arbetet fokuserar på att växla upp och bredda det pågående arbetet utifrån kommunernas behov inom två breda områden; barn och ungas psykiska hälsa och meningsfull fritid. Arbetet kommer bland annat innebära att:
Stärka strukturen för samverkan, dialog och förankring kring området barn och ungas psykiska hälsa, inom kommunalförbundet och mellan kommunalförbundet och kommunerna samt övriga samverkansparter så som t.ex. Närvårdssamverkan.
Driva utvecklingsprocesser på delregional nivå för utvecklad samverkan kring barn och unga för att främja psykisk hälsa och motverka psykisk ohälsa.
Stärka samverkan mellan aktörer som arbetar för och har påverkan på barn och ungas meningsfulla fritid i Sjuhärad.
Fungera som en motor avseende att fånga upp lokala behov och sprida information om möjligheten att söka projektfinansiering.

Publiceringsdatum
2026-01-15

Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett stort intresse för samhällsfrågor med extra fokus på barn och unga. Du har relevant akademisk examen och erfarenhet av att arbeta inom offentlig verksamhet. För att lyckas med arbetet krävs att du är kommunikativ och självgående samtidigt som du är lyhörd. Du trivs med att arbeta relationsbyggande och utmaningen att skapa samverkan. Då vi är måna om att hitta rätt person för uppdraget kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet. Huvudsaklig placeringsort är Borås, men viss del av arbetet kommer att utföras i medlemskommunerna.
Anställningsvillkor
Heltid. Projektanställning till och med 2028-12-31. Tillträdesdatum och lön enligt överenskommelse.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02
E-post: info@borasregionen.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Framtidsrusta barn och unga".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sjuhärads Kommunalförbund
Skaraborgsvägen 1 A
506 30 BORÅS

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Förbundsdirektör
Magnus Haggren
magnus.haggren@borasregionen.se
0733060446

Jobbnummer
