Projektledare för utbildningsfrågor (vikariat)
2025-11-04
Cybercampus Sverige är en nationell satsning och ett samarbete mellan universitet, forskningsinstitut, myndigheter och företag över hela Sverige.
Cybercampus Sverige syftar till banbrytande och agil forskning, innovation och utbildning för cybersäkerhet och försvar, som stöd för alla samhällssektorer. Verksamheten ska möta behov som inte adresseras av någon av de andra aktörerna på cybersäkerhetsområdet. Målsättningen för verksamheten är att åstadkomma resultat bortom det möjliga för enskilda organisationer för att öka cybersäkerheten, stärka samhällets försvarsförmåga och Sveriges konkurrenskraft. Cybercampus Sverige ska, som samlande nationell kraft, bidra till att stärka Sveriges kapacitet och kompetens.
Cybercampus verksamhet bedrivs idag huvudsakligen från Stockholm. Gruppen består av 15 kunniga kollegor, var och en med sina ansvarsområden, som jobbar mot ett gemensamt mål och som delar på arbetsuppgifter och erfarenheter.
Cybercampus Sverige söker nu en (1) Projektledare för utbildningsfrågor (vikariat).
Projektledaren ansvarar för att identifiera, planera, genomföra och följa upp aktiviteter och projekt inom Cybercampus Sveriges uppdrag inom utbildningsområdet (fort- och vidareutbildning). Arbetsuppgifterna utförs i nära samverkan med kollegor i utbildningsteamet och teamen för forskning och innovation.
I uppgifterna ingår att proaktivt verksamhetsutveckla effektiva rutiner och arbetsprocesser i det egna ansvarsområdet.
För att lyckas i rollen som projektledare är det naturligt för dig att samverka med andra aktiviteter och projekt inom Cybercampus Sverige, och externa parter.
I rollen som projektledare ingår att hantera flera projekt samtidigt med flera parallella, korta och långa, deadlines.
- Högskoleutbildning inom relevant område, eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
- Flerårig dokumenterad erfarenhet av projektledning.
- Det är centralt att du har en god förståelse för vikten av att fokusera på resultatet av en aktivitet eller ett projekt, snarare än leveransen.
- Mycket god förmåga att arbeta i Office-paketet.
- Stor datorvana och erfarenhet av att arbeta med digitala samarbetsverktyg och projektadministrativa stödsystem.
- Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska då det krävs i det dagliga arbetet. Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen som projektledare söker vi dig som är mål- och resultatorienterad och har förmåga att driva flera parallella projekt mot tydliga mål. Du har mycket god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta nära kollegor inom utbildning, forskning och innovation. Samtidigt är du självgående och tar ansvar för att utveckla effektiva rutiner och arbetsprocesser inom ditt område. Med din helhetssyn förstår du hur olika delar av verksamheten samverkar för att skapa värde och kvalitet i utbildningsinsatserna. Du arbetar strukturerat och metodiskt, vilket gör att du hanterar både korta och långa deadlines med trygghet och precision.
Meriterande
- 5 års arbetslivserfarenhet från arbetsuppgifter inom områdena digitalisering eller cybersäkerhet.
- Certifierad projektledare.
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Bli en del av KTH
Fackliga representanter
