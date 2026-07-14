Projektledare för samhällskritiska driftnära projekt
Svenska Kraftnät / Administratörsjobb / Sundbyberg Visa alla administratörsjobb i Sundbyberg
2026-07-14
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-14Om tjänsten
Du kommer leda spännande och samhällsviktiga utvecklings- och implementeringsprojekt kopplade till framtidens elsystem. Projekten omfattar ofta hela kedjan från förstudie till implementation och har ofta en tydlig IT‐koppling, där verksamhetsnära IT‐lösningar utvecklas och införs för att stödja den operativa driften. Det handlar om att hantera nya tekniska utmaningar, förändrade krav, komplexitet och digitalisering – samtidigt som vi säkerställer en fortsatt mycket hög driftsäkerhet.
Du ansvarar för att driva projekt framåt mot uppsatta mål inom tid och budget, leda projektorganisationer samt rapportera till styr- och ledningsgrupper. Du har kontakter med interna och externa intressenter, nationellt och internationellt. Uppdragen varierar i omfattning och komplexitet, vid behov även omfatta andra typer av verksamhetsutvecklingsprojekt inom divisionens ansvarsområde. I rollen som senior projektledare kommer du i större utsträckning att leda projekt med hög komplexitet, strategisk betydelse samt bidra med erfarenhet och perspektiv i enhetens samt verksamhetens fortsatta utveckling.
Svenska kraftnät är en organisation där du får goda möjligheter att påverka och bidra till verksamhetens fortsatta utveckling.
Du kommer tillhöra enheten Projektledning Drift, som idag består av elva engagerade medarbetare i olika åldrar och med en jämn könsfördelning. Vi bemannar våra projekt med projektledare och kompletterar vid behov med exempelvis förändringsledare, uppdragsledare, administratörer och tidplanerare.
På division System arbetar vi med att utveckla och driva det svenska kraftsystemet. Vi ser till att elen kan överföras säkert och effektivt genom stamnätet och att balansen mellan produktion och förbrukning upprätthålls varje sekund. Vi är en nyckelspelare i energiomställningen och skapar förutsättningar för ett robust och driftsäkert elsystem. Vi löser såväl dagens som morgondagens utmaningar i ett kraftsystem under ständig utveckling. Vi ser till att Sverige har en trygg och hållbar elförsörjning. Vi ser till att Sverige har en lysande framtid.
Om dig
Skallkrav:Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är resultatorienterad och har förmågan att driva projekt framåt mot uppsatta mål. Du skapar engagemang och ser till att leveranser sker enligt tidsplan och budgetramar. Du har en stark analytisk förmåga som gör att du kan identifiera risker, hantera prioriteringar och fatta välgrundade beslut även i komplexa situationer. Rollen kräver att du är samarbetsorienterad och kan skapa goda relationer med projektresurser och intressenterna för att nå gemensamma mål. Dessutom är du strukturerad och arbetar metodiskt med planering, uppföljning och dokumentation för att skapa tydlighet och trygghet i projektets alla faser.
Du ska också leva upp till https://www.statskontoret.se/forvaltningskultur/den-statliga-vardegrunden/
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.Utbildningsbakgrund
Akademisk examen inom teknik, IT eller ekonomi, alternativt motsvarande kompetens som Svenska kraftnät bedömer som relevant
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
Erfarenhet av att leda utvecklings- och/eller implementeringsprojekt, inklusive ansvar för leverans avseende tid, kostnad och resultat
Erfarenhet av att implementera verksamhetsnära IT-lösningar
Vi söker dig som har erfarenhet av projektledning på en nivå motsvarande:
Projektledare: Minst fyra (4) års erfarenhet av projektledning, varav minst två (2) år i projekt med stor omfattning, komplexitet och ansvar. eller
Senior projektledare: Minst åtta (8) års erfarenhet, varav minst fem (5) år i projekt med stor omfattning, komplexitet, budget och ansvar samt vana att agera på strategisk nivå.
Meriterande
Erfarenhet av projektledning i verksamheter med nära koppling till drift och förvaltning, gärna inom samhällskritisk infrastruktur
Erfarenhet av att arbeta med SCADA/EMS-system
Erfarenhet av arbete i säkerhetsklassad verksamhet eller med särskilda säkerhetskrav
Arbetslivserfarenhet från energibranschen, inklusive god förståelse för det nordiska kraftsystemets uppbyggnad och drift
Erfarenhet av förändringsledning i större organisationer och/eller implementering av regelverk
Certifiering inom projektledning (IPMA, PMI eller motsvarande)
Bra att veta
Tjänsten har endast placeringsort i Sundbyberg.
Möjlighet till distansarbete upp till 50 %, om arbetet tillåter. #LI-hybrid.
Resor inom Norden och Europa kan förekomma
Tjänsten är en tillsvidareanställning.
Sista ansökningsdag är den 10 augusti 2026.
Istället för att bifoga ett personligt brev till din ansökan besvarar du ett antal frågor i ansökningsformuläret. Vi önskar ditt CV skrivet på svenska.
Individuell lönesättning tillämpas och sker i enlighet med de centrala löneavtalen RALS/RALS-T.https://www.svk.se/jobba-har/var-arbetsplats/formaner/
Vid frågor, kontakta gärna följande personer:
Emilia Helander, rekryterande chef, 010-475 88 15
AnnSophie Doverlind, ansvarig rekryterare, 010-475 80 07
Annika Ingeborn, facklig representant SACO, 010 475 87 72
Erica Midfjäll, facklig representant ST, 010 475 87 31
Du når oss också via e-post: Förnamn.Efternamn@svk.se
.https://www.svk.se/jobba-har/
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretess-medvetenhet. Inför anställning genomförs säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) vilket innefattar grundutredning och om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll. För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras. För mer information om personalsäkerhet på svenska kraftnät. https://www.svk.se/sakerhet-och-beredskap/sakerhetsskydd/personalsakerhet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Kraftnät
(org.nr 202100-4284), https://www.svk.se/
172 24 SUNDBYBERG Arbetsplats
Svenska Kraftnät Jobbnummer
10002266