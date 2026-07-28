Fälg-lackerare till CityDäck
Bilia AB / Lackerarjobb / Malmö Visa alla lackerarjobb i Malmö
2026-07-28
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Har du erfarenhet av lackering och vill vara med och bidra till branschens bästa service? Då kan du vara den vi söker som lackerare till CityDäck i Malmö.
CityDäck är en av Sveriges största privata däck‐ och fälgaktörer och en del av Biliakoncernen. I vår fälgrenoveringsavdelning ger vi kundernas fälgar nytt liv, från reparation och förbehandling till lackering med förstklassigt resultat. Nu söker vi en lackerare som vill ta ansvar för lackprocessen och hålla en hög, jämn kvalitet.
Varför välja Bilia
En inkluderande organisation som värdesätter dig och dina kompetenser. Du ges utrymme att växa tillsammans med oss genom utbildning, stöttning, samarbete samt bra utvecklingsmöjligheter. Hos oss får du vara en del av att skapa hållbara och nya innovativa lösningar.
Vi tycker man ska må bra, både på och utanför jobbet, därför har Bilia medarbetarnas framtid, hälsa och privatliv i åtanke och arbetar aktivt för att främja välmående och trygghet. Vi erbjuder bra personalrabatter och förmåner.Publiceringsdatum2026-07-28Om tjänsten
Du ansvarar för lackeringen av fälgar från förbehandling till färdig yta.
I arbetet ingår bland annat:
Rengöring, slipning och maskering inför lackering
Grund‐, färg‐ och klarlackering av fälgar
Färgmatchning och kontroll av slutresultat
Skötsel av lackbox, utrustning och material
Samarbete med renoverings‐ och verkstadsteamet för ett smidigt flöde
Vad vi önskar av dig
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av lackering (industri‐, våt‐ eller pulverlack) – gärna av metallytor
Har öga för detaljer och är noggrann med ytkvalitet
Kan läsa av och matcha färger
Behärskar svenska i tal (och gärna skrift)
Erfarenhet av fälglackering är ett plus, men rätt lackerarbakgrund väger tyngst.
Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid vem du är. För denna tjänst ser vi att du är:
Självgående – du driver ditt arbete framåt och håller kvalitet och tempo utan att behöva detaljstyras
Initiativtagande – du ser vad som behöver göras och agerar, och kommer gärna med förbättringsförslag
En lagspelare – du har god samarbetsförmåga och bidrar till en positiv stämning i teametÖvrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering på CityDäck i Malmö.
Urvalsarbetet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum, skicka därför in din ansökan redan idag. Då vi arbetar för en jämnare könsfördelning ser vi gärna kvinnliga sökande till den här tjänsten.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bilia AB
(org.nr 556112-5690), https://www.bilia.se
212 28 MALMÖ Arbetsplats
Bilia Jobbnummer
10013727